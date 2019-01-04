EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı 950 nüfuslu Çamlıca köyünde yarın yapılması planlanan eski Balkan geleneği "Bocuk Gecesi" etkinliği, kar yağışı nedeniyle ertelendi.

Bocuk Gecesi Proje Koordinatörü Tahir Demirel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Keşan ve Çamlıca köyü çevresinde yoğun kar yağışı olduğunu söyledi. Meteorolojik verileri incelediklerini belirten Demirel, "Meteorolojiyi uzun bir süre takip ettik, kar yağışı nedeniyle etkinliğimizin ertelendiğini istemeyerek de olsa açıklıyoruz." dedi.

Bocuk Gecesi'ne yurt içi ve dışından çok sayıda turistin ilgi gösterdiğini ifade eden Demirel, şunları kaydetti:

"Etkinliğimiz için yerli ve yabancı turlar yola çıkacaktı. Ankara, Kocaeli, İzmir, İstanbul ve Kayseri'den bölgeye konaklamalı gelecek turlar vardı. Aynı zamanda yurt dışından gelecek turlar vardı. Etkinliğin düzenleneceği Çamlıca köyü ve çevresi yoğun kar yağışı aldı. Kar yağışı dursa bile buzlanmanın sorun oluşturacağını düşünüyoruz. Geçen yıl etkinliğimizde 20 bin turist misafir etmiştik. Yarın için yerli ve yabancı toplam 30 bin turist bekliyorduk ancak kar yağışı ve buzlanmanın sorun oluşturacağını düşündüğümüz için erteledik. Etkinliğin düzenleneceği tarihi, komisyonumuz daha sonra kamuoyuna açıklayacak."