Balkan Gençlik Okulu Kapanış Programı yoğun ilgiyle gerçekleştirildi

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı’nın (YTB) desteği ile 8 farklı Balkan ülkesinde gerçekleştirilen Balkan Gençlik Okulu’nun Değerlendirme ve Kapanış Programı Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’te gerçekleştirildi.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen programa Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, YTB Başkanı Abdullah Eren, Kuzey Makedonya Kültür Bakanı Hüsnü İsmaili, Türkiye’nin Üsküp Büyükelçisi Tülin Erkal Kara, TBMM Başmüşaviri Dr. Necip Fazıl Kurt, TBMM milletvekilleri, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, Balkan Gençlik Okulu programı katılımcıları ile çok sayıda davetli katıldı.

"Balkanlar sadece yakın tarihin değil çok eski çağlara kadar dünya tarihinin kalbi olmuştur"

Programda konuşan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, bu tür faaliyetlerin gençler için çok önemli olduğunu belirterek, bölgenin bir bütün olarak sadece yakın tarihin değil çok eski çağlara kadar dünya tarihinin kalbi olduğunu vurguladı. Bölgede ne zaman bir takım sıkıntı ve çatışma çıktıysa bütün dünyada sıkıntı ve çatışmanın ortaya çıktığını kaydeden TBMM Başkanı Şentop, Balkanlar’da barışı hakim kılmanın yolunun özellikle genç kuşakların birbirini anlayarak barış içerisinde yaşayabilmesi, birbirine saygı duyarak yaşayabilmesinin önemli olduğunu belirtti. Bunu sağlayabilmek için irtibatı, görüşmeyi, tanışmayı, konuşmayı sağlamak, buna öncülük etmek gerektiğini söyledi. Kendisinin de Balkanların bir çocuğu olduğunu anlatan Şentop, "Kuzey Makedonya, Gevgeli’den 1926’da Türkiye’ye, Trakya’ya muhaceret eden bir ailenin çocuğuyum. Bir bakıma ben de sizler gibi bir Balkan, Rumeli evladıyım" diye konuştu.