Balkan-Güney Doğu Avrupa Haber Ajansları Birliği Arnavutluk'ta toplandı

Genel Kurul'da ABNA-SE üyesi ajansların temsilcilerine hitap eden Mutanoğlu, bir grup hain asker tarafından 15 Temmuz'da 251 vatandaşın şehit edildiğini belirterek, Fetullahçı Terör Örgütünün (FETÖ) Balkanlar'da bazı ülkelerde etkinliğini sürdürdüğünü vurguladı.

Genel Kurul kapsamında, "Medya ve Turizm - Fikirler ve Çözümler" adlı bir konferans da düzenlendi. Konferansa ABNA-SE üyelerinin yanı sıra Arnavutluk Girişimcilerin Korunmasından Sorumlu Devlet Bakanı Eduard Shalsi, Arnavutluk Meclis Başkan Yardımcısı Vasilika Hysi de katıldı.

Genel Kurul'da AA'yı, Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu, Uluslararası Operasyonlar Direktörü Mücahit Soykan ile Arnavutça-Makedonca Haberler Editörü Adnan İdriz temsil etti.

FETÖ konusunda ABNA-SE üyelerine uyarılarda bulunan Mutanoğlu, "Bu noktada kendilerinden hassasiyet bekliyoruz." dedi.

"Medya ve Turizm - Fikirler ve Çözümler" oturumunda da konuşan Mutanoğlu, turizmin, tüm iletişim araçlarının kullanımına ihtiyaç duyduğunu, bu yüzden medyanın, mesajın halka iletilmesinde önemli olduğunu vurguladı.

Türkiye'nin uluslararası ajansı olarak, rollerinin öneminin bilincinde olduklarını anlatan Mutanoğlu, Türkiye'nin turistik ve kültürel varlıklarını, 13 dilde yayımladıkları haberler ile yaymayı amaçladıklarını söyledi.

100'den fazla ülkede küresel haber ağına sahip AA'nın, dünyanın farklı yerinde 41 ofisi bulunduğunu aktaran Mutanoğlu, başta Türkçe, İngilizce, Arapça ve bölge ülkelerindeki diller olmak üzere 13 dilde, turistik ve kültürel etkinlikleri tanıttıklarını kaydetti.

AA'nın, Balkanlar'daki habercilik faaliyetlerini, bölgedeki azınlıklarla farklı etnik ve dini kökendeki insanlar arasında fark gözetmeksizin, kardeşlik ilkesine dayanarak gerçekleştirdiğini dile getiren Mutanoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü: