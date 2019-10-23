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"Balkan misyonunu tıp alanında devam ettiriyoruz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 12:56 | Son Güncelleme

TÜ Rektörü Porf. Dr. Erhan Tabakoğlu: - "Türkiye, Osmanlı'dan aldığı misyonla tıp eğitimini daha ileriye götürecek şekilde çalışmalarına devam ediyor. Balkan misyonunu tıp alanında devam ettiriyoruz"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Türkiye, Osmanlı'dan aldığı misyonla tıp eğitimini daha ileriye götürecek şekilde çalışmalarına devam ediyor. Balkan misyonunu tıp alanında devam ettiriyoruz." dedi.

Rektör Tabakoğlu, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinde düzenlenen "1. Uluslararası Balkan Tıp Eğitimi Sempozyumu''nda yaptığı konuşmada, sempozyuma Balkanlar ve Türkiye'den tıp eğitimcilerinin katıldığını söyledi.

Üniversitelerin sempozyumda ileri tıp eğitimlerini paylaştığını belirten Tabakoğlu, "Türkiye'nin kalite ve akreditasyon konusundaki tecrübelerini Balkanlar ile paylaşacağı, kendi arasında istişare edeceği ve daha ileriye götüreceği önemli bir toplantı. 1488'de Tıp Fakültesinin kurulduğu yerde, Sağlık Müzesinde olması ayrı bir önem taşıyor. Türkiye, Osmanlı'dan aldığı misyonla tıp eğitimini daha ileriye götürecek şekilde çalışmalarına devam ediyor. Balkan misyonunu tıp alanında devam ettiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Bölgede tıp eğitimi anlamında üniversiteler birliği kurduklarını anlatan Tabakoğlu, "Hem tıp dekanları birliği kuruyoruz ve belki de şimdi akreditasyon birliği kurulmuş olacak. Gittikçe derine iniyoruz, öze iniyoruz, her yere dokunmaya çalışıyoruz. Üzerimizde olan Balkan misyonunu tıp eğitimi alanında da yaygınlaştırıyoruz." diye konuştu.

Dışişleri Bakanlığı Edirne Temsilcisi Büyükelçi Volkan Türk Vural da Balkanların coğrafi, siyasi ve ekonomik açıdan olduğu kadar, tarihi, kültürel ve insani bağlar bakımından da Türkiye için öncelik taşıdığını vurguladı.

Bölgeye yönelik dış politikanın özünde bölgesel sahiplenme ve kapsayıcılığın yattığını anlatan Vural, "Bu çerçevede Trakya Üniversitesinin Balkan Üniversiteler Birliğinin kuruluşunda başrol oynaması, daimi sekreteryasını üstlenmesi, ayrıca Balkanlar'daki tıp eğitiminin yükseltilmesi için yaptığı çalışmalar kapsayıcılık ilkesinin en güzel örneğidir." dedi.

Büyükelçi Vural, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Muzaffer Demir'in davetiyle yeni akademik yılda TÜ Tıp Fakültesi çalışmalarında yer alacağı için mutluluk duyduğunu ifade etti.

Sempozyumda Demir, Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkan Yardımcısı Sibel Aksu Yıldırım, Kosova, Bosna Hersek ve Arnavutluk'tan gelen akademisyenler sunum yaptı.

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