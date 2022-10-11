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Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

11.10.2022 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Merih Öztürk ve Emre Bey'in yer aldığı Balkan Ninnisi, samimi hikayesiyle salı akşamlarının sevilen yapımları arasında yer alıyor. Balkan Ninnisi'nde hayat verdiği 'Jovanka' karakteriyle büyük beğeni toplayan Merih Öztürk'ün estetiksiz hali, sosyal medyayı çalkaladı.

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

TRT 1'in iddialı dizisi Balkan Ninnisi'nde canlandırdığı Jovanka karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Merih Öztürk'ün eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Artvinli bir anne ve Düzceli bir babanın kızı olan Merih Öztürk, çocuk yaşlardayken oyunculuğa ilgi duydu.

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

Son Osmanlı Yandım Ali, Börü ve İki Aile gibi yapımlarda rol alan Merih Öztürk, birçok markanın da reklam yüzü oldu.

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

Best Model yarışmasında finale kadar gitmeyi başaran Merih Öztürk, henüz 18 yaşındayken Türkiye güzeli seçildi.

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

Şimdilerde Emre Bey ile başrolleri paylaştığı Balkan Ninnisi dizisiyle adından söz ettiren Merih Öztürk'ün estetiksiz hali, sosyal medyayı salladı.

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

Güzel oyuncunun yıllar önce yayınlanan Şansa Davet programında kamera karşısına geçtiğini duyanlar şoke oldu.

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değilim fakirim''

Merih Öztürk, ''Cep telefonunun tuşlarında yer alan rakamların çarpımı kaçtır?'' sorusuna verdiği ''1'' yanıtıyla, dalga konusu olmuştu.

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değilim fakirim''

Merih Öztürk'ün estetiksiz haline ''Evrim geçirmiş resmen'', ''Gözlerime inanamıyorum'' ve ''Çirkin değiliz, fakiriz'' gibi yorumlar yapıldı.

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değilim fakirim''

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''


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