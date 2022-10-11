Balkan Ninnisi'nin Jovanka'sı Merih Öztürk'ün estetiksiz halini görenler gözlerine inanamadı! ''Çirkin değil fakirim''

TRT 1'in iddialı dizisi Balkan Ninnisi'nde canlandırdığı Jovanka karakteriyle adından söz ettiren güzel oyuncu Merih Öztürk'ün eski halini görenler gözlerine inanamadı.

Artvinli bir anne ve Düzceli bir babanın kızı olan Merih Öztürk, çocuk yaşlardayken oyunculuğa ilgi duydu.

Son Osmanlı Yandım Ali, Börü ve İki Aile gibi yapımlarda rol alan Merih Öztürk, birçok markanın da reklam yüzü oldu.

Best Model yarışmasında finale kadar gitmeyi başaran Merih Öztürk, henüz 18 yaşındayken Türkiye güzeli seçildi.

Şimdilerde Emre Bey ile başrolleri paylaştığı Balkan Ninnisi dizisiyle adından söz ettiren Merih Öztürk'ün estetiksiz hali, sosyal medyayı salladı.

Güzel oyuncunun yıllar önce yayınlanan Şansa Davet programında kamera karşısına geçtiğini duyanlar şoke oldu.

Merih Öztürk, ''Cep telefonunun tuşlarında yer alan rakamların çarpımı kaçtır?'' sorusuna verdiği ''1'' yanıtıyla, dalga konusu olmuştu.

Merih Öztürk'ün estetiksiz haline ''Evrim geçirmiş resmen'', ''Gözlerime inanamıyorum'' ve ''Çirkin değiliz, fakiriz'' gibi yorumlar yapıldı.



