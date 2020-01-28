Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonundan depremzedelere başsağlığı mesajı

EDİRNE (AA) - Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu, Elazığ depreminde yaşamını yitirenlerin yakınlarına ve Türkiye'ye başsağlığı diledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ek binasındaki Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Edirne Şubesini ziyaretinde, Balkanlar ve Türkiye'nin birbirine geçmiş bir yapı olduğunu ifade etti.

Balkanların aynı zamanda Türkiye demek olduğunu belirten Canalp, "Edirne Balkanların başkentidir. Birbirine kenetlenmiş olan bu yapının Edirne'deki parçasını da faaliyete geçirmiş olacağız." dedi.

Balkan Rumeli Türkleri Konfederasyonu Genel Başkanı Sabri Mutlu da Edirne şubesinin Anadolu ve Balkanlardaki gençleri, STK'leri kaynaştıracağını ifade etti.

Edirne'nin "Balkanların başkenti" olduğunu vurgulayan Mutlu, "Sayın Valimiz bu ruha uygun olarak burasını bize tahsis etti. Kendilerine çok teşekkür ederiz." dedi.

- "Elazığ depremi Balkanları da üzdü"

Elazığ depreminin tüm Türkiye ve Balkanları üzdüğünü belirten Mutlu, şunları kaydetti: