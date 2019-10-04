HABER

Balkan şampiyonu olduğu gün annesini kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 14:59 | Son Güncelleme

  Ankara'da 5 yıl önce çöpten atık toplarken spor hocası tarafından fark edilip tekvandoya başlayan Osman Gültekin (15), 4 Ağustos'ta Ankara'da yapılan Tekvando Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldu.

Ankara'da 5 yıl önce çöpten atık toplarken spor hocası tarafından fark edilip tekvandoya başlayan Osman Gültekin (15), 4 Ağustos'ta Ankara'da yapılan Tekvando Balkan Şampiyonası'nda şampiyon oldu. Osman Gültekin'in, şampiyon olduğu gün annesini kaybettiği ortaya çıktı. Osman Gültekin, şampiyonluğunu annesine adadığını söyledi.
Spor salonu işleten, tekvandoda dünya ve Avrupa şampiyonu sporcular yetiştiren Özcan Ağırdaş, 5 yıl önce salonun karşısındaki çöpten plastik atık toplayan Osman Gültekin'i fark etti. Gültekin, Ağırdaş'ın yönlendirmesiyle onun spor salonunda tekvandoya başladı. Babası ayakkabı boyacısı olan ve Altındağ'da gecekonduda yaşayan İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9'uncu sınıf öğrencisi Osman Gültekin, zamanla kendisini geliştirip, çeşitli şampiyonalarda önemli dereceler elde etti. Osman Gültekin, son olarak geçen 4 Ağustos'ta Ankara'da yapılan Tekvando Balkan Şampiyonası'na katıldı ve altın madalya kazandı.
ŞAMPİYON OLDUĞU GÜN, ANNESİ ÖLDÜ
Osman Gültekin'in, şampiyonluk maçına çıkmadan önce, uzun zamandır organ yetmezliği tedavisi gören annesi Meryem Gültekin'i (43) kaybettiği ortaya çıktı. Şampiyonluk maçından sonra annesinin öldüğünü öğrenen Osman Gültekin, "Babam, hocama annemin vefat ettiğini söylemiş; ama hocam beni maçtan geri çekmedi, bana o an söylemedi. Orada maçı kazandıktan sonra hocam bana annemin rahatsız olduğunu söyledi ve direkt annemin yattığı 29 Mayıs Hastanesi'ne gittik. Orada annemin vefat ettiğini söylediler'' dedi.
'BİRİNCİLİĞİMİ ANNEME ADIYORUM
Tekvandoya başlamadan çöplerden atık toplamasının yanında ayakkabı boyacılığı yapan ve sanayide çırak olarak da çalışan Osman Gültekin, annesine, Balkan Şampiyonası'nda birinci olacağına dair söz verdiğini hatırlatarak, "'Birinciliğimi anneme adıyorum. Bundan sonra hedefim tüm katıldığım şampiyonlarda birinci olmak. Ama yetkililerin, devlet büyüklerimizin bana sahip çıkmasını istiyorum. Türk bayrağımızı şampiyonalarda birinci olup dalgalandırmak istiyorum" diye konuştu
'EN BÜYÜK HAYALİM BABAMA EV VE ARABA ALMAK'
Hocası Özcan Ağırdaş’ın kendisini 5 sene önce fark etmesinden beri bu sporu çok severek ve isteyerek yaptığını söyleyen Osman Gültekin, "Spor hayatıma çok olumlu bir şekilde etki ediyor. Spor yaptığım için okulda hocalarım derslerde ayrı bir yardımcı oluyor, notlarımı yükseltiyor. Bu sene Balkan Şampiyonu oldum, ileride dünya şampiyonu olmayı hedefliyorum. En büyük hayalim babama bir ev ve araba almak" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü

----------
-Osman ve hocasının antremanından görüntüler
-Genel detaylar
-Röportajlar

Haber-Kamera: Kaan ULU/ANKARA, (DHA)

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Sultangazi'de küçük kahramanlara ziyaretSultangazi'de küçük kahramanlara ziyaret
‘12 bin Göbeklitepe’ Fashion Week’te hayat buluyor‘12 bin Göbeklitepe’ Fashion Week’te hayat buluyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

WSJ: Türkiye Suriye’ye girerse ABD çekilebilir

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

İttifakta kriz mi var? Akşener sessizliğini bozdu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Gelin adayı Hanife yataktan paylaştı! Olay oldu

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Avrupa Ligi'nde bayrak skandalı!

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Erdoğan imzaladı! Birçok ildeki o alanlar artık...

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

Kılıçdaroğlu Ankara'ya tarifeli uçakla döndü

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Askeri araç kaza yaptı! Şehit ve yaralı askerler var

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

Özel harekat polislerini hedef almışlardı!

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

İmamoğlu'ndan Paris'te dikkat çeken iki ziyaret

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da 'Kurt Kapanı 2019-15' uygulaması!

İstanbul'da giriş ve çıkışlar tutuldu! Havadan ve karadan abluka

Son dakika! Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sırrı Süreyya Önder için tahliye kararı

Sokakta oynuyordu! Kulağında görünce hemen doktora koştu

Kulağında görünce hemen doktora koştu!

Kocaeli'de 16 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 11 kişi tutuklandı

İlçe ayağa kalktı! Mide bulandıran olayda yeni gelişme

Kucağında bebeğiyle bekleyen babaya aracıyla çarpıp kaçtı!

Kucağında bebeğiyle bekleyen baba dehşeti yaşadı!

Esenyurt'ta toprak kayması! Ekipler sevk edildi

Esenyurt'ta toprak kayması!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.