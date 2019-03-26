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Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 12:15 | Son Güncelleme

Balkan Savaşları şehitleri 106’ncı Edirne’de, Sarayiçi Balkan Şehitliği’nde düzenlenen törende dualarla anıldı.Tarihi Sarayiçi’ndeki Balkan Şehitliği’ndeki törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Şehit Aileleri Dernek Başkanı Faruk Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.Dualarla anıldılarSarayiçi Kanuni Köprüsü’nden Balkan Şehitliği’ne düzenlenen yürüyüş, Edirne Bandosu eşliğinde protokolün katılımıyla gerçekleştirildi.

Balkan Savaşları şehitleri 106’ncı Edirne’de, Sarayiçi Balkan Şehitliği’nde düzenlenen törende dualarla anıldı.
Tarihi Sarayiçi’ndeki Balkan Şehitliği’ndeki törene Edirne Valisi Ekrem Canalp, 54’ncü Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Şehit Aileleri Dernek Başkanı Faruk Çiftçi, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Dualarla anıldılar
Sarayiçi Kanuni Köprüsü’nden Balkan Şehitliği’ne düzenlenen yürüyüş, Edirne Bandosu eşliğinde protokolün katılımıyla gerçekleştirildi. Tören, anıta çelenk sunumuyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve saygı atışının ardından İstiklal Marşı okundu. Balkan Savaşlarında ebediyete göçmüş şehitler adına Edirne İl Müftüsü Emrullah Üzüm’ün duasının ardından şehitlerin adlarının yazıldığı mermerlerin önüne karanfil bırakıldı.

"Acı hatıralarımızı hiç bir zaman unutmadık, unutmayacağız"
Edirne Valisi Ekrem Canalp, "Edirne, Balkanlar ve Trakya açısından anlamlı bir gün. Şehitler Haftası kadar anlamlı bir gün. Trakya için Balkanlar için şehitlerimizi hatırlamak, anlamak son derece anlamlıdır. Edirne’de, Edirneliler de her yıl olduğu gibi yine bu yıl da Balkanlarımızın şehitlerini, geçmişimizin hatıralarını, acı hatıralarını hiç bir zaman unutmadılar. Bundan sonra da canlı şekilde yaşamayı ve yaşatmayı devam edeceğiz. Bütün Edirnelilere çok teşekkür ediyorum" dedi.
Balkan Şehitliğindeki törenin ardından Halk Eğitim Merkezi’nde düzenlen törene geçildi. Halk Eğitim Merkezi törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti. Anma etkinlikleri, Edirne İlhami Ertem Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırladığı program ile sona erdi.

Edirne Balkan Şehitliği’nde 500 şehidin ismi yaşatılıyor
Balkan Savaşları’nda Bulgaristan, Sırbistan, Yunanistan ve Karadağ devletleriyle yapılan savaşta çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Yurdun farklı bölgelerinden gelerek bölge savunmasında şehit düşenler, her yıl 26 Mart tarihinde Edirne’de tarihi Sarayiçi’nde bulunan Balkan Şehitleri Anıtı önünde törenlerle anılıyor. Balkan Savaşlarında şehit düşenler adına 1994 yılında açılan Edirne Balkan Şehitliğinde toplam 500 şehidin ismi mermerlere kazındı.

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı

Balkan Şehitleri 106. yılında Edirne’de dualarla anıldı
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