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Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:07 | Son Güncelleme

Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 6’ncısını düzenlediği "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başlıyor.2013 yılından bu yana her yıl Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nda düzenlenen festivale bu yıl Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ ve Kosova katılacak.

Bursa Devlet Tiyatrosu’nun 6’ncısını düzenlediği "Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali" başlıyor.
2013 yılından bu yana her yıl Ahmet Vefik Paşa Tiyatrosu’nda düzenlenen festivale bu yıl Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ ve Kosova katılacak. Festivalin tanıtımını yapan Bursa Devlet Tiyatrosu Müdürü-Sanat Yönetmeni Arzu Tan Bayraktutan, "Altı yıl önceki kadar heyecanlı ve mutluyuz. Ayrı düşmüş sesleri, yüzleri, kalpleri kavuşturmaktan, Balkanların renklerini, Balkan tiyatrosunun en seçkin örneklerini Bursa sahnesine taşımaktan gururluyuz" dedi.
Festival perdesi 8 Mart’ta açılacak. İlk sahne “Yansıma” adlı oyun ile Romanya’dan Ligthwave Tiyatrosu’nun olacak. 26 Mart’a kadar sürecek şenlikte ülkeler ve oyunları ise şöyle:
Bulgaristan: İvan Vazov Ulusal Tiyatrosu: “Baba”, Trio Tiyatrosu, “Burada, Orada ve Her Yerde”, Makedonya: Kalkandelen Milli Kurum Tiyatrosu: “Dışarıda Kar Yağıyor”, Karadağ: Teuta Tiyatrosu: “Anne”, Arnavutluk: Skampa Tiyatrosu: “Volpone”, Yunanistan: Art Vouveau Tiyatrosu: “Budejovice’ye Dönüş”, Romanya: Ioan Slavici Klasik Tiyatrosu, Arad&Nottara Tiyatrosu: “Tartışma”, Kosova: Nafiz Gürcüali Türk Tiyatrosu: “Maskeliler”
Festivalde ayrıca İstanbul Devlet Tiyatrosu “Kosovalı Peer Gynt” ile Ankara Devlet Tiyatrosu “Eyvah Nadir” ve Moliere’in “Cimri”sini, son olarak Bursa Devlet Tiyatrosu da “Kapılar” oyununu sahneleyecek.

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor

Balkan Tiyatro Festivali başlıyor
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