HABER

Balkan tiyatroları Bursa sahnesine taşınıyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.02.2019 15:13 | Son Güncelleme

BU yıl 6'ncısı düzenlenen ‘Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tiyatroseverlerle buluşacak.

Balkan tiyatroları Bursa sahnesine taşınıyor

Semih ŞAHİN/BURSA, (DHA) - BU yıl 6'ncısı düzenlenen ‘Bursa Uluslararası Balkan Ülkeleri Tiyatro Festivali’, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde tiyatroseverlerle buluşacak. 7 Balkan ülkesinin katılacağı festival Romanya'nın sahneye uyarladığı 'Yansıma' oyunuyla başlayacak.
Bursa Devlet Tiyatrosu ev sahipliğinde yapılacak festivalin tanıtım toplantısı Nilüfer'de bir otelde gerçekleştirildi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlayacak olan festival 26 Mart'a kadar sürecek. Festivalde Türkiye'den 5, yurtdışından 9 olmak üzere toplam 14 farklı oyun sergilenecek. Festivalin açılışı Romanya'nın 'Yansıma' adlı oyunyla başlayacak. Romanya, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk, Yunanistan, Karadağ ve Kosova'nın katıldığı festivalde İstanbul, Ankara ve Bursa devlet tiyatroları da çeşitli oyunlarla sahne alacak.
TÜRKİYE'NİN EN KAPSAMLI FESTİVALİ
Oyunların yanısıra çok sayıda atölye çalışmasının da festival süresince tiyatroseverlerle buluşacağını belirten Bursa Devlet Tiyatrosu Sanat Yönetmeni ve Müdürü Arzu Tan Bayraktutan, "Bursa bu festivalle beraber koskocaman bir tiyatro sahnesine dönüşüyor. Gencecik, 6 yaşındaki festivalimiz Türkiye'nin en kapsamlı festivali haline geldi. Sanatın mesafe ve sınır tanımayan evrensel dilinin, Bursa ile Balkanları tiyatromuzun çatısı altında birleştirdiği için mutlu ve kıvançlıyız. 6 yıl önceki kadar mutlu ve gururluyuz. Balkan sahnesinin en seçkin örneklerini Bursa'ya taşımaktan mutluluk duyuyoruz. Festivalde, 7 konuk ülkemiz olacak. Festival perdesi geleneksel hale getirdiğimiz gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açılacak" dedi.

FOTOĞRAFLI

Balkan tiyatroları Bursa sahnesine taşınıyorBalkan tiyatroları Bursa sahnesine taşınıyorBalkan tiyatroları Bursa sahnesine taşınıyorBalkan tiyatroları Bursa sahnesine taşınıyor

PARTNERBu kampanyaya katılanlar Samsung telefon kazanıyor!Bu kampanyaya katılanlar Samsung telefon kazanıyor!
Kedi, evde çıkan yangında sahibini kurtardı (2)Kedi, evde çıkan yangında sahibini kurtardı (2)
Şanlıurfa'da yıkım gerginliği: 4 gözaltıŞanlıurfa'da yıkım gerginliği: 4 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Acısını sosyal medyadan duyurdu: Canımı kaybettim

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Eşi yokken evine gelen adamı av tüfeğiyle öldürdü

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp taciz etti

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.