HABER

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.03.2019 13:54 | Son Güncelleme

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Balkan Türkleriyle bir araya geldiği programda “Beylikdüzü hedef büyütüyor” projelerini anlattı.

CHP Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık, Balkan Türkleriyle bir araya geldiği programda “Beylikdüzü hedef büyütüyor” projelerini anlattı. Büyük bir kalabalıkla karşılanan Çalık, “Bu kalabalığı gördükten daha çok çalışmam gerektiğini ve sorumluluğumun ne kadar çok olduğunu bir kez daha hissettim. Sizler için durmadan çalışacağım ve o koltuğu hak edeceğim” dedi.
Yakuplu Sosyal Tesisleri’nde Bahri Civanlı önderliğinde Balkan Türkleri ile bir araya gelen Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mehmet Murat Çalık’ı coşkulu ve büyük bir kalabalık karşıladı. Programa Çalık’ın yanı sıra CHP Beylikdüzü İlçe Başkanı Av. Turan Taşkın Özer ve STK temsilcileri katıldı. Projelerini paylaşan Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Çalık, “Vatandaşlarımızın sevgisi beni daha da çalışmaya teşvik ediyor. Son anına kadar çalışma mücadelesine devam edeceğim. Çünkü ben oturduğum koltuğu hak etmek istiyorum” dedi.
“Bu topraklara borcumu hizmet ederek ödeyeceğim”
Yaptığı konuşmada Çalık çocuklara huzurlu bir kent bırakmanın sorumluluğunu taşıdığını belirterek, “Evlatlarımıza bu kentin problemlerini çözerek bırakmak istiyorum. Bizim sorumluluklarımız var. Az önce İlçe Başkanım söyledi benim hayatım proje üretmekle geçti. Mesleğimden başka bir işle uğraşmadım. Hayatım boyunca bu kentlerde yaşam nasıl daha iyi bir noktaya gelir ve kentlerde mutluluk nasıl planlanır bunlara kafa yormuş bir kardeşinizim. Diğer adayımız da benim gizli destekçim. ‘İşi ehline bırakın’ diyor ben de amin diyorum. Onun için biz İnşallah Beylikdüzü’nde bütün kazanımlarımızı artırarak devam edeceğiz. Bu kardeşiniz de sizlerin sayesinde ilk Şehir Plancısı belediye başkanı olmanın onurunu yaşayacak. Bu topraklara borcumu hizmet ederek ödeyeceğim” ifadelerini kullandı.
Beylikdüzü’nün çocuklarına yenilikçi projeler
“Beylikdüzü Hedef Büyütüyor” projelerini paylaşan Çalık, Aziz Sancar Bilim Merkezi ve İnovasyon Merkezi projelerinin önemine dikkat çekti. Aziz Sancar Bilim ve Sanat Merkezi’nde Beylikdüzü’nde yaşayan çocukların bilim ve sanatın nasıl iç içe kavramlar olduğunu hissedeceklerini vurguladı. Çalık, bu kente yakışır bir proje diye sunduğu İnovasyon Merkezi projesinin de yine çocukların gelişimine büyük katkılar sağlayacağını belirtti.

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı

Balkan Türkleri Çalık’ı Coşkulu Bir Kalabalıkla Karşıladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Merkez Bankası'ndan flaş açıklama

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

Savcı düğmeye bastı! Çok sayıda ilde operasyon, onlarca gözaltı

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

İşte yerel seçimlere dair tüm detaylar

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

Bakan Gül'den flaş Mansur Yavaş açıklaması: 1 Nisan'dan sonra

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

G.Saray için bomba iddia! 'Yok olacak'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarına Mansur Yavaş'tan yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Şırnak'tan acı haber: Şehit ve yaralılar var

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Suriyelilerin ülkelerine dönüşü sürüyor

Denizden yarım ton atık çıktı

Bodrum'da dalgıçlar deniz dibini temizledi

Aksaray'daki vahşete 10 bin lira ceza!

Vahşet! O manzarayı görünce harekete geçtiler

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

Uyuşturucu bulunmasın diye her şeyi yapmışlar!

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

İstanbul'da hareketli anlar! Bıçakla etrafa saldırdı

FETÖ'nün İstanbul'daki 'ana darbe' davasında cezalar onandı

Kritik davada flaş gelişme! Karar verildi...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.