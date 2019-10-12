Balkan Türkleri kültürlerini sergiledi

Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından, Tekkeköy Belediyesinin desteğiyle 10 aydır yürütülen ’Geçmişe Açılan Pencere Projesi’nin kapanış etkinliği düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla ilişkiler Genel Müdürlüğü tarafından da desteklenen ve Balkan Türklerine ait kültürel ögelerin yaşatılmasını hedefleyen ’Geçmişe Açılan Pencere’ isimli projenin kapanış etkinliği Tekkeköy Belediyesi Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Etkinlikte Balkan kültürüne ait unutulmaya yüz tutmuş yemekler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Balkan kültürüne ait kıyafetler sergilendi. Ziyarete gelenlere Samsun Balkan Türkleri Derneği tarafından hazırlanan içerisinde 50’yi aşkın farklı yemek tarifinin bulunduğu kitap takdim edildi.

Etkinlikte konuşma yapan Proje Koordinatörü Sevda Tanyıldız, "Mübadele, sadece coğrafi bir yer değiştirme olmayıp yüz binlerce kişi ile gelenek ve göreneklerin, kıyafet, müzik, dans, dil ve lehçelerin, mutfak kültürünün Anadolu’ya taşınmasıdır. Samsun ilimiz de, mübadillerin yoğun olarak yerleştikleri iller arasında olup halen mübadil nüfus ağırlığını koruyan köylerimizde gelenek ve göreneklerimiz yaşatılmaya çalışılmaktadır. Ancak unutulmaya başlayan, yeni neslin bilmediği oyunlarımız adını bilip tadını bilmediğimiz yemeklerimiz giderek artmaya başlamıştır. Bizler bu sebeplerle hazırladığımız projemiz ile anıları bilgileri tazeledik kayıt altına aldık ve yeni nesil için güzel kaynaklar oluşturduk. Köylerimizdeki mübadil derneklerinin bu konuda çok katkıları vardır" dedi.