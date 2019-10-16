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Balkan Ülkeleri İzmir’de Buluştu

16.10.2019 16:38 | Son Güncelleme

Yıllarca birbirleriyle savaşan Balkan ülkeleri bu İzmir’de müziğin ve dansın kardeşliğinde buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 14. Balkanlılar Halk Dansları Festivali başladı

Balkan Ülkeleri İzmir’de Buluştu

Yıllarca birbirleriyle savaşan Balkan ülkeleri bu kez İzmir’de müziğin ve dansın kardeşliğinde buluştu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen 14. Balkanlılar Halk Dansları Festivali başladı. İlk olarak 1935 ve 1936 yıllarında Atatürk’ün direktifiyle İstanbul’da düzenlenen festival Balkan ülkeleri arasındaki kardeşliği pekiştirmeyi amaçlıyor.

Üç gün sürecek olan festivale Sırbistan, Karadağ, Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya, Yunanistan, Bulgaristan, Kosova ve Hırvatistan’dan halk dansları ekipleri katılıyor. Atatürk’ün hastalığı ve daha sonra başlayan İkinci Dünya Savaşı nedeniyle unutulan festival, Balkan kökenli vatandaşların girişimiyle 2006 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yeniden canlandırılmıştı.

Soyer’den barış vurgusu

Festivalin açılışı nedeniyle Cumhuriyet Meydanı’nda düzenlenen törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Festivalimiz, aynı coğrafyayı paylaşan halkların dostluklarını müzik ve halk danslarıyla yaşatmaya bir kez daha olanak tanıyor. İzmir’in barış ve kardeşliği pekiştiren böyle bir festivale ev sahipliği yapmasının birçok sebebi var. İzmir, Doğu ile Batı arasında bir köprü, çok farklı kültürlerin ve fikirlerin kardeşçe, barış içinde yaşadığı bir şehirdir. İzmir, farklılıkların zenginliğiyle yeni fikirler doğuran bir coğrafyadır. İzmir barışın, demokrasinin, uyum ve kardeşliğin şehridir” diye konuştu.

Toplumlar için barış ve kardeşliğin ekmek ve su kadar önemli olduğunu söyleyen Soyer, “Yaşadığımız topraklar ve içinden geçtiğimiz süreçler barışa tıpkı ekmek ve su kadar ihtiyaç duyduğumuzu hepimize bir kere daha gösteriyor. Bu nedenle hem içeride hem dışarıda barış ve kardeşliğin egemen olduğu bir dünya hayalini yaşatmak zorundayız. Yaşar Kemal’in dediği gibi dağlar, insanlar ve hatta ölüm bile yorulduysa şimdi en güzel şiir barıştır” dedi.

Tunceli’den gelen Hozat halk oyunları ekibinin gösterisinden sonra festivale katılan ekipler yöresel kıyafetleriyle Cumhuriyet Meydanı’ndan Kültürpark’a kadar yürüdü. Konuk ekipler daha sonra Kültürpark’ta İzmirlilere folklor şöleni verdi.

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