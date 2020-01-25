Balkan ülkeleri, Macaristan ve Moldova'dan Türkiye'ye taziye ve destek mesajları

SARAYBOSNA (AA) - Bosna Hersek, Karadağ, Hırvatistan, Slovenya, Macaristan ve Moldova'dan Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle taziye ve destek mesajları gönderildi.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Sırp üyesi Milorad Dodik, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gönderdiği taziye mesajında, depremin neden olduğu maddi hasarın üstesinden gelinebileceğini ancak can kayıplarının baki bir acıya neden olduğunu kaydetti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'a taziye mesajı gönderen Bosna Hersek Temsilciler Meclisi Başkanı Denis Zvizdic de "Her türlü yardımı göstermeye hazır olduğumuzu unutmayın. Size ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor, yaralılara şifa diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bosna Hersek Güvenlik Bakanı Fahrudin Radoncic de AFAD aracılığıyla gönderdiği taziye mesajında, Türk arama kurtarma ekiplerine gerekli yardımda bulunabileceklerini belirtti.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'a taziye mesajı gönderen Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic de deprem felaketiyle sarsılan Türk halkına dualarla destek olmaya çalıştıklarını vurguladı.