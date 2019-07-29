Balkan ülkelerinde yaşayan öğrencilerden Eyüpsultan’a ziyaret

Balkan ülkelerinde yaşayan üniversite öğrencileri, Eyüpsultan’ı ziyaret etti. İki ülke öğrencilerinin daha iyi kaynaşması ve ortak kültürel değerlerimizi keşfetme amaçlı yapılan gezide Eyüpsultan ve çevresi tanıtıldı.

Balkan ülkelerinde yaşayan üniversite öğrencileri kardeş ülke Türkiye’ye düzenlenen gezide, Eyüpsultan’ı da ziyaret etti. İki ülke öğrencilerinin daha iyi kaynaşması ve ortak kültürel değerlerimizi keşfetme amaçlı yapılan gezide Eyüpsultan ve çevresi tanıtıldı. İlk olarak Ensari Konağı’nda kahvaltı yapan gençler, daha sonra Eyüpsultan’ın tarihi yerlerini rehber eşliğinde gezme imkanı buldu. Ardından Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken’i ziyaret eden üniversite öğrencileri ve Kuzey Makedonya Milletvekili Recep Memeti, Başkan Deniz Köken’e hediye takdim etti.

Ülkemizin Balkan coğrafyası ile beş yüz yıllık kadim bir tarihe sahip olduğunu belirten Başkan Deniz Köken, “Çok badireler atlatıldı ama hamdolsun çok daha güzel günler bizleri bekliyor. Hepiniz üniversite okuyormuşsunuz başarılarınızın devamını temenni ediyorum. İnşallah Avrupa içinde, daha büyük yerlerde sizleri görürüz” dedi.