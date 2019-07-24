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Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler Hacivat ve Karagöz'ü öğrendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.07.2019 12:13 | Son Güncelleme

Akademi Rumeli-5 Projesi kapsamında Edirne'ye gelen öğrenciler, "Görsel Sanatlar Atölyesi"nde geleneksel Türk gölge oyunu Hacivat ve Karagöz ile tanıştı

EDİRNE (AA) - Akademi Rumeli-5 Projesi kapsamında Edirne'ye gelen üstün yetenekli öğrenciler, Türk kültürünün öğelerini öğreniyor.

Balkan ülkelerinden Türkiye'ye gelen 168 öğrenci, Akademi Rumeli-5 Projesi bünyesindeki atölye çalışmalarında sanattan, edebiyata, gastronomiden müziğe kadar birçok alanda eğitim görüyor.

Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde gerçekleştirilen eğitimler kapsamında öğrenciler, "Görsel Sanatlar Atölyesi"nde geleneksel Türk gölge oyununun en önemli karakterleri Hacivat ve Karagöz ile tanıştı.

Eğitmen Emine Gül Civelek, öğrencilere gölge oyununun tarihi ve Hacivat ve Karagöz yapımını uygulamalı olarak anlattı.

Civelek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gölge oyununun farklı kültürle buluşması için çalışmalar yaptığını söyledi.

Balkan ülkelerinden gelen öğrencilerin gölge oyununa ilgiyle yaklaştığını dile getiren Civelek, "Gölge oyununu yaşatmak ve geleceğe taşımak için çaba sarf ediyorum. Bu işi yapan kişiler parmakla gösterilecek kadar az. Amacım bu kültürü yaşatmak. Buradaki öğrencilerden birkaçı bunu hobiden olmaktan çıkartıp profesyonel olarak yaparsa ve ülkelerinde bunu anlatırsa hedefimize ulaşmış oluruz. Bu eğitimin sonunda öğrencilerimiz, Hacivat ve Karagöz'ün yapımını ve tarihini temel olarak öğrenmiş olacaklar." ifadelerini kullandı.

Batı Trakya'dan gelen Işınsu Hüseyinoğlu, Hacivat ve Karagöz'ün önemini atölye çalışması sayesinde öğrendiğini ve ülkesine döndüğünde arkadaşlarına uygulamalı olarak anlatacağını söyledi.

Kosova'dan gelen Arzu Keçeli de Hacivat ve Karagöz'ü bildiğini ancak aldığı eğitim sayesinde bilgisinin daha da arttığını belirtti.

- Türk mutfağını öğreniyorlar

Öğrenciler, proje kapsamında "Gastronomi Atölyesi"nde de Türk mutfağının eşsiz lezzetlerini öğreniyor.

Eğitmen Fulya Çelik eşliğinde misket köfte, havuçlu ve bademli pilav ile irmik helvası pişiren öğrenciler keyifli anlar yaşadı.

Eğitmen Çelik, "Öğrencilerle hem teorik hem pratik çalışmalar yapıyoruz. Kültür alışverişinde bulunuyoruz." dedi.

Bulgaristan'dan gelen Embiye Yakup, Türk mutfağına ait yemekleri öğrendiklerini ve ülkesine döndüğünde ailesi ve arkadaşlarına öğrendiği yemekleri pişireceğini söyledi.

Proje kapsamında Türk kültür öğelerini öğrenen Balkan ülkelerinden gelen öğrenciler, düzenledikleri programlarla da kendi kültürlerini yansıtıyor.

Bu kapsamda Edirne Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte ise Yunanistan ve Ukrayna'dan gelen öğrenciler, ülkelerine özgü halk oyunları ve şarkılardan oluşan bir program sahneledi.

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