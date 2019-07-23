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Balkan ülkelerinden gelen öğrencilere "9/8'lik tava ciğer" dersi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 13:21 | Son Güncelleme

Akademi Rumeli 5 Projesi kapsamında Balkanlar'dan Edirne'ye gelen öğrenciler, tava ciğerin kesiminden pişirilmesine kadar tüm inceliklerini türküsü eşliğinde ustasından öğrendi

EDİRNE (AA) - "Akademi Rumeli - 5 Projesi" kapsamında çeşitli ülkelerden Edirne'ye gelen üstün yetenekli öğrenciler, Edirne mutfağının ünlü lezzetlerinden tava ciğerin inceliklerini türküsü eşliğinde ustasından öğrendi.

Adına türkü yapılan, ünü dünyaya yayılan Edirne'nin gastronomideki en iddialı tadı tava ciğer, "Edirne Tava Ciğeri" atölye uygulamasında 9/8'lik türküsü eşliğinde pişirildi.

Dr. Sadık Ahmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programda, ciğerin zarının soyulmasından kesimine, tuzlanmasından pişirilmesine ve sunumuna kadar olan safhalarını öğrenen öğrenciler, tavanın başına geçerek ciğer pişirdi.

Kosova'dan Açelya Esler, tava ciğerin tadını çok beğendiğini ifade ederek, "Kosova'da ciğer bu şekilde yapılmıyor. Yapımı ve tadı çok güzel. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz." dedi.

Batı Trakya'dan gelen Zeynep Yılmaz da Akademi Rumeli'nin Balkanlar'daki Türkleri birleştirdiğini belirterek, atölye çalışmalarının zevkli geçtiğini kaydetti.

- "Çok güzel bir ders oldu"

Edirne'yi Tanıtma ve Tava Ciğer Kalite Kontrol Derneği Başkanı Bahri Dinar, gazetecilere yaptığı açıklamada, Balkanlı öğrencilerle renkli bir atölye çalışması yaptıklarını söyledi.

Öğrencilerin tava ciğere ilgi gösterdiğini belirten Dinar, "Tava ciğer dersini verirken hem eğlendik hem ders yaptık hem de ciğer yedik. Çok güzel bir ders oldu. Balkanlar'dan gelen öğrenci arkadaşlarımız ülkelerine döndüklerinde öğrendiklerini uygulayabilecek düzeye geldiler. Türk kültürünün önemli bir yiyeceği olan bu lezzeti de öğrendiler. 9/8'lik bir ders oldu." diye konuştu.

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