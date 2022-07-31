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Balkanlar'da gerilim! Açıklamalar sonrası Sırbistan-Kosova sınır hattı hareketlendi

31.07.2022 20:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Vucic, halka sesleniş konuşmasında, "Kosovalı Sırplar daha fazla zulme tahammül etmeyecek" ifadelerini kullandı. Vucic ayrıca, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuşarak Sırbistan'ın kolayca yenilecek bir ülke olmadığını söyledi. Vucic'in açıklamaları Sırbistan-Kosova sınırında tansiyonu yükseltti. İki ülkenin sınır hattında hava saldırı sirenlerinin çaldığı rapor edildi.

Balkanlar'da gerilim! Açıklamalar sonrası Sırbistan-Kosova sınır hattı hareketlendi

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Kosova'daki Sırpların daha fazla zulme tolerans göstermeyeceğini belirtti.

Vucic, halka sesleniş konuşmasında, Kosova'daki Sırpların durumunu değerlendirirken, "Kosovalı Sırplar, daha fazla zulme tahammül etmeyecek." ifadesini kullandı.

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Kosovalı Sırplardan, Arnavutlara yönelik bir saldırı ya da kışkırtma olmayacağı yönünde söz aldığına işaret eden Vucic, bu durumun, "Arnavutların yaptıklarından bağımsız olarak değişmeyeceğini", ancak Sırpların da kendi evlerini koruyacaklarını kaydetti.

Vucic, "Biz barışı arayacağız ama söyleyeyim ki teslim olmayacağız." şeklinde konuştu.

"SIRBİSTAN, KOLAYCA YENEBİLECEĞİNİZ BİR ÜLKE DEĞİL"

Sırbistan'ın hiçbir zaman bugünkünden daha karmaşık ve zor bir durumda olmadığını vurgulayan Vucic, Priştine yönetiminin ise kendisini sürekli mağdur olarak göstermeye çalıştığını söyledi.

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Vucic, Kosova'daki Arnavutların, Başbakan Albin Kurti yüzünden problem yaşadıklarını ve Batı'nın Kosova'da oluşabilecek hiçbir çatışmayı istemeyeceğini dile getirdi.

Ülkesinin çatışmalara neden olan ve çatışma isteyen taraf olmadığının altını çizen Vucic, "Sırbistan, (Slobodan) Miloşeviç ve (Boris) Tadiç zamanında olduğu gibi kolayca yenebileceğiniz bir ülke değil." dedi.

SINIR HATTI HAREKETLENDİ

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'in açıklamaları sonrası sosyal medyadan gelen görüntülerde Sırbistan-Kosova sınırında hareketliliğin olduğu rapor edildi.

Gelen video ve görüntülerde iki ülkenin sınır bölgelerinde hava saldırı sirenlerinin aktive edildiği öğrenildi.

Öte yandan Sırp ordusu, Kosova sınırına yakın yollara barikatlar kurmaya başladı.

'NATO BİRLİKLERİ BÖLGEYE GELDİ' İDDİASI

Tüm dünyanın endişe ile seyrettiği gelişmeler sonrası NATO'nun KFOR gücüne bağlı askerlerin ve İtalyan Carabinieri birliklerinin gerilimin olduğu bölgeye geldiği iddia edildi.

İşte gerilimin tırmandığı bölgeden gelen güncel görüntüler:

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Kosova
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