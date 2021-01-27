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Balkanlar'dan gelen kar yağışı yurda girdi, İstanbul'un kapısına dayandı

27.01.2021 07:26 | Son Güncelleme:
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Balkanlar'dan gelen kar yağışı yurda girdi, İstanbul'un kapısına dayandı

Balkanlar’dan Trakya’ya giriş yapan kar yağışı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde yoğun şekilde etkisini gösterdi. Lapa Lapa yağan karla birlikte yollar kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğünce 'turuncu' uyarı verilen Kırklareli'nde de kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor.

Özellikle Malkara ilçesinin kuzeyi ile yüksek kesimlerinde kar yağışı yoğun şekilde etkisini göstermeye başladı. Yollar beyaz örtüyle kaplanırken, kar kalınlığı ise 5 santimetreyi buldu.

Tekirdağ - Malkara ve Keşan yolunda hazır kıta bulunan karayolları ekipleri, kar küreme çalışmaları yapıyor. İlçe merkezinde ise hissedilen hava sıcaklığı sıfırın altında -4 derece civarında seyrediyor.

Yol kenarında servis bekleyen bir işçi, kar yağışının sevindirici olduğunu ve özlemle bekledikleri kar yağışına kavuştuklarını belirtti.

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KIRKLARELİ'NDE KAR YAĞIŞI

Kar yağışı nedeniyle kent merkezi kısa sürede beyaza büründü.

Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı'nda kar kalınlığı 3, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde ise 5 santimetre olarak ölçüldü.

Kar yağışı, Demirköy ilçesinin Mahya Tepe ve Jandarma Kule mevkileri ile Kofçaz ilçesinin yüksek kesimlerde etkisini gösteriyor.

İl Özel İdaresi ile Karayolları ekipleri kar yağışının olduğu bölgelerde çalışmalarını sürdürüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede kar yağışının aralıklarla gün boyu sürmesi bekleniyor.

(İHA/AA)

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