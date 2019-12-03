"Balkanlar Eğitim Müşavirleri Toplantısı" Saraybosna'da yapıldı

Altı ülkenin müşavirleriyle bulundukları ülkelerdeki eğitim sorunlarını ve çözüm önerilerini ele aldıklarını anlatan Safran, ayrıca Bosna Hersekli yetkililerle de görüşmeler yapma imkanı bulduklarını ifade etti.

Safran, yaptığı açıklamada, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geleneksel olarak düzenlenen Eğitim Müşavirleri Toplantısı'nı bu yıl bölgelere ayırdıklarını belirterek, ilk toplantılarını da Balkanlar'da görevli eğitim müşavirleriyle gerçekleştirdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mustafa Safran'ın da katıldığı toplantıda Bosna Hersek, Arnavutluk, Bulgaristan, Kosova, Romanya ve Ukrayna'da görev yapan eğitim müşavirleri de hazır bulundu.

Türkiye Maarif Vakfının (TMV), Türkiye'nin yurt dışındaki eğitim açığının giderilmesi açısından önemine dikkati çeken Safran, Saraybosna'daki Maarif Okullarını da ziyaret edeceklerini dile getirdi.

Safran, FETÖ ile mücadele konusuna da değinerek, "Gittiğimiz her yerde Türkiye için duyarlı olan bu konunun paylaşımını yapıyoruz ve o ülkelere elimizden geldiği kadar Türkiye'nin tecrübelerini aktarıyoruz. Bu konulardaki hassasiyetimiz her yerde olduğu gibi burada da devam edecek." dedi.

Türkiye'nin yaşadığı acıları hiçbir ülkenin yaşamasını istemediklerini kaydeden Safran, "Bu sinsi yaklaşımın gerçek yüzünü anlatmak bize, karar vermek kendilerine düşüyor." ifadelerini kullandı.

Safran ve beraberindeki heyet, bağımsız Bosna Hersek'in ilk cumhurbaşkanı merhum Aliya İzetbegoviç'in Kovaçi Şehitliği'ndeki kabrini de ziyaret etti.

