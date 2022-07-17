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Balkanlarda iki ülke arasında yeni gerilim! Cumhurbaşkanını ülkeye almadılar

17.07.2022 18:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırvatistan hükümeti, İkinci Dünya Savaşı’nda binlerce Sırp’ın öldürüldüğü Jasenovac toplama kampını ziyaret etmek isteyen Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic’i ülkeye kabul etmedi. Vucic'in kabul edilmeme nedeninin ise ziyaretin resmi bilgilendirme olmadan yapılmaya çalışılması olduğu bildirildi.

Balkanlarda iki ülke arasında yeni gerilim! Cumhurbaşkanını ülkeye almadılar

Hırvatistan, İkinci Dünya Savaşı'nda ülkedeki en büyük toplama kampı olan Jasenovac'ı bugün ziyaret etmeyi planlayan Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'in ülkeye girişini yasakladığını duyurdu.

Sırp lider Vucic'in Hırvat yetkililere resmi bilgilendirmede bulunmadan Jasenovac ve Pokrac'ı ziyaret etmek istemesi üzerine iki ülke arasındaki ilişkiler gerildi.

GİRİŞİ YASAKLANDI

Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman, düzenlediği basın toplantısında, Vucic'in diplomatik ilişki protokollerini ihlal ettiğini belirterek, ziyarete ilişkin bilgileri resmi olmayan yollar üzerinden öğrendiğini söyledi.

Sırbistan'ın Zagreb Büyükelçiliğine nota gönderildiğini aktaran Grlic Radman, "Her türlü ziyaretin resmi kanallar üzerinden bildirilmesi gerekir. Aksi bir durum Hırvatistan tarafından kabul edilemez." dedi.

Grlic Radman, ziyaretin başka amaçlar barındırdığını iddia ederek, "Ziyaret amacının savaş kurbanlarını ziyaret etmek değil, siyasi olduğu kanaatindeyim. Kurbanlar burada bir araç, amaç değil. Samimi bir ziyaret olduğuna inanmıyorum." diye konuştu.

Hırvat Bakan, tüm bu gelişmeler üzerine Vucic'in Hırvatistan'a girişinin yasaklandığını belirtti.

SIRP TARAFINDAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Yaşananlar üzerine Sırbistan Dışişleri Bakanı Nikola Selakovic de basın toplantısı düzenleyerek, Hırvatistan'ın Belgrad Büyükelçiliğine nota gönderildiğini ancak teslim alınmadığını söyledi.

Hırvatistan tarafından alınan kararın "korkunç" olduğunu dile getiren Selakovic, Sırbistan hükümetinin de karşı önlemler alacağını duyurdu.

Selakovic, Vucic'in sadece Jasenovac'daki anıtı ziyaret etmeyi planladığını ifade ederek, geçen sene aralarında bakanların da bulunduğu 700'den fazla Hırvat diplomatın herhangi resmi bir bilgilendirme yapmadan sorunsuz Sırbistan'a girdiğini belirtti.

Vucic ise sosyal medya hesabı üzerinden Jasenovac'daki anıtı paylaşarak, "Siz sadece işinizi yapın. Sırp halkı yaşamaya devam edecek ve yaşananları unutmayacak." ifadelerini kullandı.

Bu arada, Vucic'in yarın basın toplantısı düzenleyerek yasaklamaya ilişkin açıklamalarda bulunacağı kaydedildi.

JASENOVAC'TA 83 BİNDEN FAZLA HIRVAT, SIRP, YAHUDİ VE ROMAN ÖLDÜRÜLDÜ

Hırvatistan'ın Jasenovac şehrindeki en büyük toplama kampı, 1941'de Nazi müttefiki rejim tarafından kurulmuş, 1945'te kapatılmıştı.

Kampta, İkinci Dünya Savaşı sırasında 83 binden fazla Hırvat, Sırp, Yahudi ve Roman öldürülmüştü. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sırbistan Hırvatistan
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