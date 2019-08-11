Balkanlar'da Kurban Bayramı coşkusu

SARAYBOSNA/ÜSKÜP (AA) - Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Kuzey Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'da yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Balkan ülkelerinde yaşayan binlerce Müslüman bayram namazını kılmak için sabah saatlerinde camilere akın etti, sevdikleriyle bayramlaştı. Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi, bayram namazını kılmak için gelen yüzlerce Müslüman'a ev sahipliği yaptı. Caminin avlusu da bayram namazını kılmak isteyenlerle doldu taştı. Tarihi camide bayram namazını kıldıran Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, Kurban Bayramı'nın barış, huzur ve mutluluk getirmesi temennisinde bulundu. Bosna Hersek'in genelinde olduğu gibi Banja Luka şehrinde de ülkede yaşanan savaş sırasında 1993 yılında Sırp ordusu tarafından yıkılan ve 7 Mayıs 2016'da yeniden hizmete açılan tarihi Ferhadije Camisi'nde bayram namazı eda edildi. Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Bayraklı Camisi bayram namazını kılmak isteyen Müslümanlarla doldu taştı.

Bayram namazını kıldıran Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, dargınlıkların yerini barışa bırakmasını ve Müslümanların dualarda buluşmasını temenni etti. Boşnak nüfusun yoğun yaşadığı Sancak bölgesindeki şehirlerde de Müslümanlar bayram namazını kılmak için camilere akın etti. Bir diğer Balkan ülkesi Karadağ'da da başkent Podgorica'daki Osmanagic Camisi ve ülke genelindeki camilerde Kurban Bayramı coşkuyla karşılanarak bayram namazı kılındı. Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de ise şehirle aynı ismi taşıyan camide toplanan Müslümanlar bayramı coşkuyla karşıladı. Bayram namazının kılınmasının ardından Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. - Kuzey Makedonya, Kosova ve Arnavutluk Bayram coşkusunun sabahın ilk saatlerinden itibaren hissedildiği Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’teki tarihi Mustafa Paşa Camisi, bayram namazı için gelen müminlerle dolup taştı. Bayram namazı öncesinde başta Türkçe olmak üzere birçok dilde ilahiler okundu. Bayram namazını İslam Bilimleri Fakültesi Dekanı Şaban Süleymani'nin kıldırdığı tarihi caminin bahçesi camiye sığmayanlarla doldu.