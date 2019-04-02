Balkanlar'da Miraç Kandili

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Kuzey Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan ve Kosova'da Miraç Kandili vesilesiyle program düzenlendi.

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Miraç Kandili, ülkedeki Müslümanlar tarafından Mustafa Paşa Camisi'nde akşam namazına müteakiben düzenlenen etkinlik ile kutlandı.

Türkiye’nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşavirliği ile Kuzey Makedonya İslam Birliği (Diyanet İşleri) iş birliğiyle düzenlenen programa Üsküplü Müslümanlar yoğun ilgi gösterdi.

Ülkenin farklı şehirlerinden hafız ve sanatçılar Türkçe, Arnavutça ve Arapça ilahiler seslendirdi ve Kur'an-ı Kerim okudu.

Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Murat Alkan, yaptığı açıklamada, tüm Müslümanların Miraç Kandili'ni kutladı.

Kandilin önemine işaret eden Alkan, "Miraç Kudüs'süz olmaz, Miraç Mescid-i Aksa'sız olmaz. Mescid-i Aksa'yı bir kere daha hatırlayıp orada son dönemlerde zulüm ve baskı altında kalan kardeşlerimize dua ettiğimizi, onların yanında olduğumuzu ve Mescid-i Aksa'nın, Kudüs'ün her daim Müslümanların ilk kıblesi olarak kalacağını ifade etmek istiyoruz." diye konuştu.