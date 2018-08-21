Balkanlar'da Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Hırvatistan, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta Kurban Bayramı coşkuyla karşılandı.

Balkan ülkelerinde yaşayan binlerce Müslüman sabah saatlerinde bayram namazı vesilesiyle camilere akın etti.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki tarihi Gazi Hüsrev Bey Camisi bayram namazını kılmak için gelenlerle doldu taştı. Bosna Hersek İslam Birliği (Diyanet İşleri) Başkanı Husein Kavazovic, bayram namazını kıldırdıktan sonra yaptığı açıklamada, bütün farklılıklarına rağmen insanların Allah tarafından yaratıldığına işaret ederek, "Ortak kaderimizin için dinde birlik ve sorumluluğa ihtiyacımız var." dedi

Banja Luka kentinde, Bosna Savaşı sırasında 1993 yılında Sırp ordusu tarafından yıkılan ve 7 Mayıs 2016'da yeniden hizmete açılan tarihi Ferhadije Camisi'nde bayram namazını Banja Luka Müftüsü Osman Kozlic kıldırdı.

Bir diğer Balkan ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki tek cami olma özelliğini taşıyan Bayraklı Camisi'nde de bayram namazı büyük bir coşkuyla kılındı. Sırbistan İslam Birliği Başkanı Sead Nasufovic, burada yaptığı konuşmada, Allah'ın verdiği hayat ve düşünme özelliği için her gün şükredilmesi gerektiğini vurguladı.