"Balkanlarda sınırlar değiştirilirse ortalık kan gölü olur"

Pendarovski, Balkanlar'daki sınırların değiştirilmesinin "kan gölüne" yol açacağını ifade etti.

Kuzey Makedonya'da sınır değişikliklerini asla kabul etmeyeceğini vurgulayan Pendarovski, bu dönüşümlerin getireceği insani sonuçlarının katlanılamayacak kadar ağır olacağını savundu.

Lozan anlaşmasıyla Türk ve Yunanların nüfus mübadelesi değinen Pendarovski, "O dönemde en çok acı çeken bu insanların bazılarıyla konuşabilirsiniz. Hala ruhlarında ağır yaralar taşıyorlar ve evlerini hiç görmediler. Günümüz Türkiye ve Yunanistan'ı derinden değiştiren bir olaydı" dedi.

'BUNU YAZANLAR KENDİ FİKİRLERİNDEN UTANMAKTADIR'

Pendarovski, AB ülkeleri ve NATO üyelerinin liderleriyle yaptığı görüşmeleri hatırlatarak "Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hiç kimse ama hiç kimse bu tür belgeleri desteklememektedir. Bunları yazanların kamuoyunda açık şekilde bilinmemesi de kendilerinin bile bu fikirlerden utandığının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

"Sadece kendi ülkelerinin vatandaşlarının ulusal çıkarlarını desteklemeyi bile beceremeyen kişiler bu tür belgeler oluşturur." diyen Pendarovski, belgeyi hazırlayanların, insanların etnik temele göre bölündüğünde refahın geleceğini zanneden kişiler olduğunu söyledi.