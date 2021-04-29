HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Balkanlarda sınırlar değiştirilirse ortalık kan gölü olur"

"Balkanlarda sınırlar değiştirilirse ortalık kan gölü olur"

29.04.2021 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Pendarovski, Balkanlar'daki sınır değişikliğiyle ilgili fikirleri "son derece tehlikeli" olarak değerlendirdi.

"Balkanlarda sınırlar değiştirilirse ortalık kan gölü olur"

Pendarovski, Balkanlar'daki sınırların değiştirilmesinin "kan gölüne" yol açacağını ifade etti.

Kuzey Makedonya'da sınır değişikliklerini asla kabul etmeyeceğini vurgulayan Pendarovski, bu dönüşümlerin getireceği insani sonuçlarının katlanılamayacak kadar ağır olacağını savundu.

Lozan anlaşmasıyla Türk ve Yunanların nüfus mübadelesi değinen Pendarovski, "O dönemde en çok acı çeken bu insanların bazılarıyla konuşabilirsiniz. Hala ruhlarında ağır yaralar taşıyorlar ve evlerini hiç görmediler. Günümüz Türkiye ve Yunanistan'ı derinden değiştiren bir olaydı" dedi.

'BUNU YAZANLAR KENDİ FİKİRLERİNDEN UTANMAKTADIR'

Pendarovski, AB ülkeleri ve NATO üyelerinin liderleriyle yaptığı görüşmeleri hatırlatarak "Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Hiç kimse ama hiç kimse bu tür belgeleri desteklememektedir. Bunları yazanların kamuoyunda açık şekilde bilinmemesi de kendilerinin bile bu fikirlerden utandığının kanıtıdır." ifadelerini kullandı.

"Sadece kendi ülkelerinin vatandaşlarının ulusal çıkarlarını desteklemeyi bile beceremeyen kişiler bu tür belgeler oluşturur." diyen Pendarovski, belgeyi hazırlayanların, insanların etnik temele göre bölündüğünde refahın geleceğini zanneden kişiler olduğunu söyledi.

NATO: BÖLGEDE İSTİKRARSIZLIĞA NEDEN OLUR

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Slovenya Başbakanı Janez Jansa'nın AB Konseyi Başkanı Charles Michel'e gönderdiği iddia edilen, Balkanlar'da sınır değişikliğiyle ilgili "resmi olmayan belgeyi" görmediğini belirterek "Sınırların değiştirilmesi hakkındaki spekülasyonlar belirsizliğe katkı yapar ve bölgede istikrarsızlık riskine neden olur" dedi.

Stoltenberg ve Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Stevo Pendarovski, Brüksel'deki NATO karargahında yaptıkları görüşmeden sonra basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Slovenya'nın hazırladığı ileri sürülen resmi olmayan belge (non-paper) hakkındaki soruyu yanıtlayan Stoltenberg, belge hakkındaki haberleri gördüğünü ifade etti. Stoltenberg, "Görmediğim bir belge hakkında yorum yapamam. Önemli olan şudur; sınırların değiştirilmesi hakkındaki spekülasyonlar belirsizliğe katkı yapar ve bölgede istikrarsızlık riskine neden olur. Bununla ilgili herhangi bir spekülasyonun faydası olamaz. NATO için önemli olan Batı Balkanlar'daki güvenlik ve istikrardır. Bu, hem bölgenin hem de Avrupa'nın güvenliği için önemlidir. NATO bölgenin istikrarını farklı şekillerde desteklemektedir." diye konuştu.

BELGEDE NE VARDI?

Balkan ülkelerindeki medya kuruluşlarının haberlerinde içeriği yayımlanan belgede, Bosna Hersek'in parçalanması, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Sırbistan'a bağlanması ve Kosova'nın Arnavutluk ile birleşmesi maddelerinin yer aldığı ortaya çıkmıştı.

İngilizce olarak "Batı Balkanlar-Daha İleriye" başlığıyla hazırlanan belgenin, Slovenya'nın resmi tutumu olmadığı ifade edilmiş, eski Yugoslavya'nın karşılaştığı sorunlara bir "çözüm" olduğu ileri sürülmüştü.

Bosna Hersek'in AB üyeliğinin reddedilmesi gerektiği vurgulanan belgede, Türkiye'nin bölgedeki boşluktan faydalandığı iddia edilirken özellikle Bosna Hersek ve Kuzey Makedonya'da son derece etkili olduğu maddesi yer almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!İşte mutfağınızdaki mucize yardımcılar!
Hindistan’dan tüyler ürperten fotoğraf! Cesedi böyle taşıdılarHindistan’dan tüyler ürperten fotoğraf! Cesedi böyle taşıdılar
Robot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenlerRobot süpürge almayı mı düşünüyorsunuz? İşte bilmeniz gerekenler

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Bakan Soylu canlı yayında açıkladı: İstanbul'da katliam önlendi

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Son Dakika: Fed faiz kararını açıkladı

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

Haberi sunarken bir anda sinirlendi

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

BioNTech aşısında ikinci doz randevulara erteleme

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

Güzel oyuncunun asıl mesleğini öğrenen şaşıp kalıyor

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

27 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

Arnavutluk'ta Thodex operasyonu

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

İşte tam kapanmayla ilgili merak edilen sorular! Bakan Soylu tek tek yanıtladı

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Bunu yaparsa Erdoğan'a teşekkür edeceğiz

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.