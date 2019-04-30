"Balkanlar'da sınırların yeniden çizilmesi, Pandora'nın kutusunu açmaktır"

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Kimse bunu beklemiyordu! Bir anda peçelerle içeri girdiler ve...

Zvizdic, Bosna Hersek'te 1990'lı yıllarda yaşanan savaşı anımsatarak, "Etnik kökenlere göre sınırların çizilmesi sonsuza kadar kaldırılmıştı. Bunun yeniden gündeme getirilmesi, öngörülemez sonuçları da beraberinde getirerek Pandora'nın kutusunu açmak demektir." diye konuştu.

Son dönemde gündeme gelen negatif söylemlerin bölge barış ve istikrarını geriye götürdüğünü kaydeden Zvizdic, "Batı Balkanlar'da sınırların yeniden çizilmesine karşı olduğumu belirttim. Yeni sınırlar çizilmesi, bizi oldukça kötü bir örneğe sürükler." ifadelerini kullandı.

Zvizdic, zirvede AB yetkililerinin Batı Balkan ülkelerinin tutumlarına ilişkin bilgi edinme şansı bulduğunu aktararak, "Bölge olarak ciddi sorunlarla karşı kaşıya kaldığımız şu günlerde böyle bir toplantının yapılması önemliydi." dedi.

- "Kosova'nın tanınması noktasında Bosna Hersek'te uzlaşı yok"

Zirvede, Kosova'yı bağımsız bir devlet olarak tanıması için Bosna Hersek'e çağrıda bulunulduğunu anlatan Zvizdic, şunları kaydetti:

"Bosna Hersek Kosova'yı tanımıyor, zira bu noktada içeride bir uzlaşı söz konusu değil. Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinde Bosna Hersek'in hassas bir konumda olduğunu da belirttim. Çünkü ülkemizdeki bazı siyasiler, bu iki alakasız durumu ilişkili hale getirmeye, Kosova ile Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ni (RS) mukayese etmeye çalışıyor."

Kosova'nın, Sırbistan ve Bosna Hersek menşeli ürünlere uyguladığı yüzde 100 gümrük vergisinde vazgeçmesini talep ettiğini aktaran Zvizdic, uluslararası anlaşmalara da aykırı olan bu vergilerin zarar verdiğini sözlerine ekledi.

Bu arada, Almanya ve Fransa'nın inisiyatifi ile düzenlenen zirveye Avrupa Birliği (AB) yetkililerinin yanı sıra Bosna Hersek, Sırbistan, Karadağ, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Kosova ile AB üyesi bölge ülkeleri Hırvatistan ve Slovenya'dan liderler katıldı.

