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Balkanlar'da yaşayan Ortodokslar Noel'i kutluyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2019 14:22 | Son Güncelleme

Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya ve Hırvatistan'daki Ortodoks kiliselerinde Noel ayinleri düzenlendi

BELGRAD (AA) - Balkan ülkeleri Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya ve Hırvatistan'da yaşayan Ortodokslar, Noel Bayramı'nı kutluyor.

Çok sayıda Ortodoks, Hz. İsa'nın doğum günü olarak kabul ettikleri bugün, Noel ayinlerine katılmak üzere kiliselere geldi, burada dua edip mum yaktı.

Ortodoks nüfusun en yoğun olduğu bölge ülkesi Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki Aziz Sava Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinini Sırp Ortodoks Kilisesi (SPC) Patriği İriney yönetti.

Karadağ'daki Ortodoks kiliseleri arasındaki bölünmüşlük bu yıl da devam etti. Sırp Ortodoks Kilisesi ayrı, Karadağ Ortodoks Kilisesi ayrı Noel ayinleri düzenledi.

Makedonya'daki Noel kutlamaları kapsamında ise başkent Üsküp'teki Aziz Kliment Ohridski Kilisesi'nde ayin düzenlendi. Makedonya Başpsikoposu Stefan'ın yönettiği ayine Cumhurbaşkanı Gyorge Ivanov, Başbakan Yardımcısı Koço Angyuşev, Maliye Bakanı Dragan Tevdovski ile Adalet Bakanı Renata Deskoska da katıldı.

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'daki Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen ayini Metropolit Hrizostom yönetti.

Diğer bölge ülkelerine göre daha az Ortodoks nüfusa sahip Hırvatistan'da da Noel kutlandı. Başkent Zagreb'deki Ortodoks kilisesinde düzenlenen ayine Zagreb Belediye Başkanı Milan Bandic de katıldı.

Ortodoks nüfusun yoğun yaşadığı bölge ülkelerinde dün akşam başlayan Noel kutlamaları gün boyunca devam edecek.

Balkanlar'da yaşayan Ortodokslar Noel'i kutluyor

- Sırbistan, Karadağ, Bosna Hersek, Makedonya ve Hırvatistan'daki Ortodoks kiliselerinde Noel ayinleri düzenlendi

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları

Sırbistan'da Noel kutlamaları
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Anahtar Kelimeler:
Ayin Batı Balkan noel bayramı Ortodoks

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