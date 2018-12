"Balkanlar'daki barış ve istikrarı destekleyici politikalarımız devam edecek"

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Balkanlar'da yaşanacak en ufak sorunun sadece bölgeyle sınırlı kalmayacağını belirterek, "Bölgesel hatta küresel bir krize her an yol açabiliyor, yeni krizleri tetikleyebiliyor. Buna karşı bizim buradaki barış ve istikrarı destekleyici, kucaklayıcı politikalarımız bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da devam edecek." dedi.

Bunu sadece Türkiye ile ikili ilişkileri düzeltmek ya da Türkiye’nin gönlünü almak için yapmamaları gerektiğini belirten Kalın, şunları kaydetti:

"Tersine kendi ulusal çıkarları, kendi gelecekleri için de yapmak durumundadırlar diye düşünüyoruz. Çünkü bu terör örgütünün Türkiye’de yaptığı ihanet ve 15 Temmuz gecesi ortaya koyduğu o zalimane katliam, 251 şehidimiz var, her an bir başka ülkede de tekrarlanabilir. Çünkü bu terör örgütünün yaklaşımı ve zihniyeti bu kumpasları her yerde kurmaya müsaittir. O yüzden bizim bütün Balkanlar başta olmak üzere, dost ve müttefik bütün ülkelere çağrımız FETÖ terör örgütüne karşı Türkiye ile yakın çalışsınlar. Bu örgüte bu topraklarda nefes aldırmasınlar. Bugün eğitim gibi, hizmet gibi, diyalog gibi çok masum görünen kavramların arkasına saklanan bu terör örgütü Türkiye’de yaptığı gibi başka ülkelerde de her tür ihanetin, her tür cinayetin içinde olabilirler. Bizim uyarımız kendi ulusal çıkarları içinde bu terör örgütüne karşı dik ve net duruş sergilemeleridir."