Balkanlardan diş tedavisi için Tekirdağ'a geliyorlar

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Balkan ülkelerinden diş rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'ye gelen çok sayıda hasta, şifayı Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde buluyor.

Sağlık Bakanlığınca bölgede daha iyi hizmet verilebilmesinin yanı sıra sağlık turizminin canlandırılması amacıyla 2015 yılında kurulan hastane, hem bölge halkına hem de Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Kosova'dan gelen hastalara şifa dağıtıyor.

Başhekim Halim Doğrusöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında büyük aşama katettiğini, bunun sağlık turizmini de ciddi anlamda harekete geçirdiğini söyledi.

Hastanenin komşu illere de hizmet verdiğini, son dönemde yurt dışından hastaların gelmeye başladığını ifade eden Doğrusöz, "Çevremizdeki illerin yanı sıra özellikle komşumuz olan Bulgaristan ve Yunanistan'tan, ayrıca Kosova ve Makedonya'dan hastalar bize ulaşmaya başladı." dedi.

Doğrusöz, hastanenin alanında uzman diş hekimleri ile geniş bir kitleye hizmet verdiğine işaret etti.

Sağlık hizmetleri konusunda çok güzel politikalar uygulandığını, bunun da meyvesinin alındığını vurgulayan Doğrusöz, şu ifadeleri kullandı: