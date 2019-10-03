HABER

Balkanlardan diş tedavisi için Tekirdağ'a geliyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 12:04 | Son Güncelleme

Tekirdağ'da daha iyi hizmet verilebilmesi ve sağlık turizminin canlandırılması amacıyla 2015 yılında kurulan Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi, hem bölge halkına hem de Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Kosova'dan gelen hastalara şifa dağıtıyor - Hastanenin başhekimi Halim Doğrusöz: - "Sağlık Bakanlığımız uyguladığı politikalar ile sağlık hizmetlerinde dünya standardını yakaladı. Birçok konuda çok sayıda ülke ile yarışabilecek her türlü teknik donanıma sahibiz. Balkanlardan yılda yaklaşık 200 kişi diş tedavisi için Tekirdağ'a geliyor" - Bulgar hasta Violata Galeva: - "Dişlerimde dört yıldır problem vardı, Bulgaristan'da çözüm bulamadık. Arkadaşımın tavsiyesiyle Tekirdağ'a geldim. Türkiye'de tıp çok ilerlemiş durumda, çok memnun kaldım"

TEKİRDAĞ (AA) - ÖMER URAL - Balkan ülkelerinden diş rahatsızlığı nedeniyle Türkiye'ye gelen çok sayıda hasta, şifayı Tekirdağ Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesinde buluyor.

Sağlık Bakanlığınca bölgede daha iyi hizmet verilebilmesinin yanı sıra sağlık turizminin canlandırılması amacıyla 2015 yılında kurulan hastane, hem bölge halkına hem de Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya ve Kosova'dan gelen hastalara şifa dağıtıyor.

Başhekim Halim Doğrusöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin son yıllarda sağlık alanında büyük aşama katettiğini, bunun sağlık turizmini de ciddi anlamda harekete geçirdiğini söyledi.

Hastanenin komşu illere de hizmet verdiğini, son dönemde yurt dışından hastaların gelmeye başladığını ifade eden Doğrusöz, "Çevremizdeki illerin yanı sıra özellikle komşumuz olan Bulgaristan ve Yunanistan'tan, ayrıca Kosova ve Makedonya'dan hastalar bize ulaşmaya başladı." dedi.

Doğrusöz, hastanenin alanında uzman diş hekimleri ile geniş bir kitleye hizmet verdiğine işaret etti.

Sağlık hizmetleri konusunda çok güzel politikalar uygulandığını, bunun da meyvesinin alındığını vurgulayan Doğrusöz, şu ifadeleri kullandı:

"Bakanlığımızın politikaları doğrultusunda sağlık turizmini daha aktif konuma getirmek için 64'üncü kurum olarak akredite olduk. Bu bağlamda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanemizi daha aktif hale getirmek istiyoruz. Sağlık Bakanlığımız uyguladığı politikalar ile sağlık hizmetlerinde dünya standardını yakaladı. Birçok konuda çok sayıda ülke ile yarışabilecek her türlü teknik donanıma sahibiz. Balkanlardan yılda yaklaşık 200 kişi diş tedavisi için Tekirdağ'a geliyor."

- "Arkadaş tavsiyesiyle gelmiştim, gerçekten çok haklıymış"

Bulgaristan'ın başkenti Sofya'dan diş tedavisi için Türkiye'ye gelen 58 yaşındaki Violata Galeva da Türk doktorların ilgisinden çok memnun olduğunu anlattı.

Tekirdağ'da kendisiyle yakından ilgilenildiğini aktaran Galeva, şöyle konuştu:

"Dişlerimde dört yıldır problem vardı, Bulgaristan'da çözüm bulamadık. Arkadaşımın tavsiyesiyle Tekirdağ'a geldim. Türkiye'de tıp çok ilerlemiş durumda, çok memnun kaldım. Arkadaş tavsiyesi üzerine buraya gelmiştim, gerçekten çok haklıymış."

Diş hekimi Erkan Şimşek ise yabancı hastaların ağırlıklı olarak Balkanlardan geldiğini ve genellikle protez diş tedavisi yaptıklarını dile getirdi.

Hastaların Türkiye'den çok memnun ayrıldığına dikkati çeken Şimşek, şunları kaydetti:

"Bulgaristan'dan hastamız, diş kaybı şikayetiyle geldi. İki implant, daha sonra 6 metal destekli porselen kron yaptık. Çok memnun kaldı. İyileşme başlığı takacağız. Daha sonra protezlerini takmaya başlayacağız. Balkanlardaki diğer hastaları da buraya bekliyoruz."

PARTNER2019 Türkiye güzeli belli oldu2019 Türkiye güzeli belli oldu
Eş bulmayan arkadaşını öldürüp, parçalayan sanığa müebbet hapisEş bulmayan arkadaşını öldürüp, parçalayan sanığa müebbet hapis
Mahkumlar tonlarca çöp topladıMahkumlar tonlarca çöp topladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Balkanlar diş hastanesi Tekirdağ turist

En Çok Okunan Haberler

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Miss Turkey 2019'u kazanan belli oldu! İşte kraliçe

Ankara'da feci kaza!

Ankara'da feci kaza!

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.0 büyüklüğünde deprem

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Öğrencilerin gittiği mekanlara bunları satmışlar!

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Eylül ayı enflasyon rakamları açıklandı

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

Komşu karıştı! Sosyal medyaya erişim durduruldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

AFAD Başkanı'ndan canlı yayında önemli açıklamalar

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

AK Parti'den Yargı Reformu Paketi açıklaması

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Yardım etmek isteyen polisi linç etmek istediler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika Anayasa Mahkemesi'nden Sırrı Süreyya Önder kararı

AYM'den flaş Sırrı Süreyya Önder kararı

İstanbul'da kendisini polis olarak tanıtıp gasp yapan iki şüpheli yakalandı

Kendilerini polis gibi tanıttılar! Turiste dehşeti yaşattılar

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

İstanbul Üniversitesi'nde iki fakültede eğitime 20 gün ara verildi

Çanakkale Boğazı'nda tatbikat hareketliliği! NATO gemileri geldi

Bu sabah Çanakkale Boğazı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Erzincan'da yıldırım düştü: 2 asker yaralı

Zincirlikuyu metrobüs durağında yoğunluk

İstanbul'da yine aynı manzara!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.