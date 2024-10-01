Balkanlardan gelen soğuk hava dalgası ülke genelini kapladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 3 il için turuncu, 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.

İstanbul'da yağmur aralıklı ve daha çok Anadolu yakasında Şile, Sancaktepe, Çekmeköy tarafında etkili olacak. Sıcaklık 16-17 derece seyir edecek. Başkent'te de durum farksız. Termometreler Ankara'da 14 dereceyi görecek.

MARMARA YAĞMUR ALTINDA

İzmir güneş yüzünü gösteriyor ancak rüzgarın etkisi büyük, sıcaklık 25 derece. Bursa zaman zaman yağmurlu, 20 derece. Antalya'da ise mevsim hala yaz, sıcaklık 29 derece ve hava açık.

Marmara'da yağış daha çok Kocaeli, Sakarya bölümünü etkiliyor. Trakya kesiminde güneş ara ara görülebilecek. Hissedilen sıcaklık Kocaeli'de 15, Çanakkale'de 18 derece. Bölgede cumaya doğru sıcaklık 5-6 derece artacak.

17 İL İÇİN TURUNCU VE SARI KODLU UYARI

Kastamonu, Bartın ve Zonguldak için turuncu kodlu, Ağrı, Bingöl, Bitlis, Bolu, Erzurum, Hakkari, Kars, Muş, Sinop, Van, Ardahan, Iğdır, Karabük ve Düzce illeri için sarı kodlu uyarı yapıldı.

Vatandaşlardan sel, su baskını ve fırtına gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.