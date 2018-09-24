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Balkanlar'dan gelen soğuk hava fırtına da getiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.09.2018 17:07 | Son Güncelleme

Balkanlar'dan gelen soğuk hava fırtına da getiriyor

EDİRNE (AA) - Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası yarın Edirne'den giriş yapacak, hava sıcaklıklarının düşmesinin yanında kuvvetli rüzgar ve fırtına etkili olacak.

Edirne İl Afet ve Acil Durum Müdürü Kemal Şen, yaptığı yazılı açıklamada, meteorolojik değerlendirmeler sonucunda Balkanlar'dan gelen soğuk havanın yarından itibaren etkili olacağını belirtti.

Ani sıcaklık düşmelerinin (8-10 derece) yanı sıra bölgede kuvvetli fırtınanın da yarın ve çarşamba günü etkili olmasının beklendiğini bildiren Şen, vatandaşlara heyelan, ani sel, su baskını, çatı uçması, ağaç, direk devrilmesi, ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın cuma günü etkisini kaybedeceği öngörülüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne fırtına Şiddetli

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