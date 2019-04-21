Balkanlar'dan Sri Lanka'daki terör saldırılarına tepkiler

SARAYBOSNA (AA) - Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Sırbistan ve Hırvatistan'dan liderler Sri Lanka'da kilise ve otelleri hedef alan terör saldırılarını kınayarak, başsağlığı mesajı yayımladı.

Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Hırvat Üyesi Zeljko Komsic, Sri Lanka Cumhurbaşkanı Maithripala Sirisena'ya gönderdiği taziye mesajında, kilise ve otellere yapılan terör saldırılarını kınadığını belirterek, "Sevgi ve umudun kutlandığı bu günde halkınız trajediyle karşı karşıya. Yapılan saldırıları şiddetle kınıyorum. Sorumluluların en kısa sürede yakalanması ve cezalandırılmasını temenni ediyorum." ifadesine yer verdi.

İnsanlığı tehdit eden bu tarz saldırılarla mücadelede hep birlikte hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Komsic, Sri Lanka'daki terör saldırılarında hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı diledi.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic de Sirisena'ya gönderdiği mesajında, "Bu korkunç saldırılar terörün kutsal ve insani değerlere saygı göstermediğini bir kez daha gösteriyor. Bunların karşısında hiç olmadığımız kadar güçlü durmalıyız. Sırbistan olarak din özgürlüğü ve birlik için mücadele etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic, Sri Lankalı mevkidaşı Ranil Wickremesinghe'ye gönderdiği mesajında, yüzlerce insanın hayatını kaybettiği terör saldırılarından derin üzüntü duyduğunu belirterek, "Böyle kutsal bir günde yaşananları şiddetle kınıyoruz." ifadesine yer verdi.

