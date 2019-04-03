"Balkanlar'ın Davos'u"na rekor katılım bekleniyor

SARAYBOSNA (AA) - DEJAN MAKSIMOVIC - Bosna Hersek'te bu yıl 10. kez düzenlenecek olan Saraybosna İş Forumu'na (SBF) rekor katılım bekleniyor.

"Balkanlar'ın Davos'u" olarak da nitelendirilen ve her yıl üst düzey katılımın olduğu iş forumu, bu yıl 17-19 Nisan'da düzenlenecek.

Bosna Bank International (BBI) ve İslam Kalkınma Bankası (IDB) tarafından düzenlenen ve Anadolu Ajansının (AA) da "Global İletişim Ortağı" olduğu iş forumu, ülkeye yatırım çekerek göçlerin engellenmesine katkı sağlamayı hedefliyor.

BBI Genel Müdürü Amer Bukvic, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iş forumuna katılanların sayısının her yıl arttığına işaret ederek, bu yıl 10'uncusu düzenlenecek foruma rekor düzeyde olacak 2 bin civarında katılımcı beklediklerini söyledi.

SBF'nin aslında kamu ile özel sektörün büyük bir ortaklık projesi olduğunu vurgulayan Bukvic, zira iş forumunun Devlet Başkanlığı Konseyinin himayesinde, Dışişleri Bakanlığı, Saraybosna Belediyesi ve ticaret odalarının katkılarıyla düzenlendiğini aktardı.

Bukvic, 10 yıllık süre içinde yatırım konferansından kamu ile özel sektörü birleştiren büyük bir harekete dönüştüklerini kaydederek, bunun Bosna Hersek'in geleceği açısından çok önemli olduğunu dile getirdi.