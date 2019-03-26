BOJANA STOJANOVİC - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da faaliyet gösteren Dr. Milan Budimir Kütüphanesi, sahip olduğu 80 bine yakın eserle bölgenin en büyük görme engelliler kütüphanesi olma özelliğini taşıyor.

Sırbistan Görme Engelliler Birliği bünyesinde 1971'de kurulan kütüphane, adını görme engelli bir akademisyen olan Dr. Milan Budimir'den alıyor.

Sadece Sırbistan'daki değil diğer Balkan ülkelerindeki görme engellilere de hizmet veren kütüphane, bu kişilerin hem eğitimine hem de sosyal hayata uyum sağlamalarına önemli katkıda bulunuyor.

Çalışmaları ve sunduğu imkanlar dolayısıyla takdir toplayan kütüphane, Braille alfabesi ile yazılmış ve her birinin ses kayıtları da bulunan 80 bin civarında eseri bünyesinde barındırıyor.

AA muhabirine kütüphane hakkında bilgi veren Sırbistan Görme Engelliler Birliği Başkanı Milan Stosic, kütüphanenin sahip olduğu kitap fonu bakımından bölgenin en büyüğü olduğunu belirterek, "Görme engellilerin ulaşabileceği 80 bin civarında kitap var. Kitapların tamamı Braille alfabesiyle yazılmış ve sesli kayıtları yapılmış." dedi.