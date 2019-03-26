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Balkanlar'ın en büyük görme engelliler kütüphanesi "Dr. Milan Budimir"

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.03.2019 11:04 | Son Güncelleme

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da 1971'den beri faaliyet gösteren ve adını görme engelli akademisyen Milan Budimir'den alan kütüphane, sahip olduğu 80 bine yakın eserle bölgenin en büyük görme engelliler kütüphanesi olma özelliğini taşıyor - Dr. Milan Budimir Kütüphanesi, sadece Sırbistan'daki değil diğer Balkan ülkelerindeki görme engellilerin de eğitimine ve sosyal hayata uyum sağlamalarına önemli katkıda bulunuyor - Sırbistan Görme Engelliler Birliği Başkanı Milan Stosic: - "Bu kütüphanenin anlamı görme engelliler için oldukça büyük. Kitapları sadece bir eğitim aracı olarak düşünmeyin, onlar bazı insanlara terapi gibi geliyor"

BOJANA STOJANOVİC - Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da faaliyet gösteren Dr. Milan Budimir Kütüphanesi, sahip olduğu 80 bine yakın eserle bölgenin en büyük görme engelliler kütüphanesi olma özelliğini taşıyor.

Sırbistan Görme Engelliler Birliği bünyesinde 1971'de kurulan kütüphane, adını görme engelli bir akademisyen olan Dr. Milan Budimir'den alıyor.

Sadece Sırbistan'daki değil diğer Balkan ülkelerindeki görme engellilere de hizmet veren kütüphane, bu kişilerin hem eğitimine hem de sosyal hayata uyum sağlamalarına önemli katkıda bulunuyor.

Çalışmaları ve sunduğu imkanlar dolayısıyla takdir toplayan kütüphane, Braille alfabesi ile yazılmış ve her birinin ses kayıtları da bulunan 80 bin civarında eseri bünyesinde barındırıyor.

AA muhabirine kütüphane hakkında bilgi veren Sırbistan Görme Engelliler Birliği Başkanı Milan Stosic, kütüphanenin sahip olduğu kitap fonu bakımından bölgenin en büyüğü olduğunu belirterek, "Görme engellilerin ulaşabileceği 80 bin civarında kitap var. Kitapların tamamı Braille alfabesiyle yazılmış ve sesli kayıtları yapılmış." dedi.

Ülke genelinden tüm görme engelli üyelerine kitap gönderdiklerini aktaran Stosic, bu kişilerin kitabı okuduktan sonra ücretsiz posta ile kütüphaneye iade edebildiğini söyledi.

- "Burası sıradan bir kütüphane değil"

Stosic, Sırbistan'da kayıtlı 12 bin görme engelli olduğuna işaret ederek, kütüphanenin sadece Sırbistan'ı değil tüm bölgeyi kapsayacak şekilde faaliyet gösterdiğini kaydetti.

ABD ve Avustralya gibi uzak ülkelerde bulunan Sırp diasporasına da hizmet verdiklerini ifade eden Stosic, kütüphanede çocuk ve okul kitaplarının yanı sıra dergi ve daha birçok farklı türden eserler bulunduğunu aktardı.

Stosic, kütüphanenin bilim kurgu, eğitim, felsefe ve din bölümlerine ayrıldığını belirterek, "Bu kütüphanenin anlamı görme engelliler için oldukça büyük. Kitapları sadece bir eğitim aracı olarak düşünmeyin, onlar bazı insanlara terapi gibi geliyor." dedi.

Görme engellilerin, kaybettikleri veya doğuştan sahip olmadıkları görme duyularını kitaplar sayesinde bir nebze de olsa telafi etmeye çalıştıklarını vurgulayan Stosic, "Bu şekilde sosyal hayata da daha kolay uyum sağlayabiliyorlar. Burası, sıradan bir kütüphane değil." ifadelerini kullandı.

- Her yıl 200 kitap ekleniyor

Aldıkları destek sayesinde her yıl belirledikleri 200 kitabın Braille alfabesinde yazımını ve ses kaydını yaparak kütüphaneye kazandırdıklarını kaydeden Stosic, bir süre önce bu kitapların dijital ortama aktarılması çalışmalarına da başladıklarını söyledi.

Dijitalleştirme sürecini iki yıl içinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Stosic, "Böylece internet kütüphanesi oluşturmak için iyi bir zemin hazırlamış olacağız ve üyelerimize internet üzerinden de hizmet vereceğiz." dedi.

Stosic, diğer bölge ülkeleri Bosna Hersek, Hırvatistan ve Karadağ'da da görme engelliler için kütüphaneler olduğunu anımsatarak, "Bu kütüphanelerle de iş birliği içinde çalışıyoruz. Mesela bir kitaptan birden fazla varsa onlara gönderiyoruz ya da onlar bize gönderiyor." diye konuştu.

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Görme engelliler kütüphane sırbistan

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