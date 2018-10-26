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Balkanların gözdesi olacak 'Çocuk Müzesi' Edirne'de kuruldu! 29 Ekim'de açılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 08:21 | Son Güncelleme

Edirne Belediyesi, bölgeye ve Balkanlar'da yaşayan çocuklara da hitap edecek, Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi kurdu. Açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü yapılacak müzede Finlandiya'da uygulanan eğitim modeli esas alındı.

Balkanların gözdesi olacak 'Çocuk Müzesi' Edirne'de kuruldu! 29 Ekim'de açılıyor

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünyada en gözle eğitim yönetimin Finlandiya modeli olduğunu belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı 2023 Eğitim Vizyonu belgesindeki modele doğru gidişlerinin olduğunu söyledi. Gürkan şöyle dedi:

MÜFREDATI MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI'NCA ONAYLANMIŞ

"Belediye Başkanlığından önce bir eğitimci olarak önce bunun çok doğru olduğunu söylemem gerekiyor. Bu noktadan hareketle biz de Edirne'de, Edirne'nin Cumhuriyet'in çocuklarına dedik ki, teknolojinin doğadan nerelerde esinlendiğini, aslında doğal yaşamla teknolojinin bir birini sürdürebilmesi konusunda karşıt unsurlar değil, bir birini destekleyici olduğunu bir şekilde anlatmamız gerekiyor. Araştırdık ve sonunda bir eğitim kampüsü, eğitim kampı ve eğitim adası oluşturabileceğimize karar verdik. Ankara Üniversitesi Müzecilik Bölümü, Güzel Sanatlar Bölümü, Eğitim Fakültesi hocalarıyla onların daha önceden de yapmış oldukları akademik çalışmalarını dayanak alarak, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan müfredatı onaylanmış böyle bir eğitim alanı oluşturduk. Evrensel değerleri çocuklarımıza kazandıracak, evrensel yaşamın temel koşulları olan sevgiyi, saygıyı, dayanışmayı ve yardımlaşmayı çocuklarımızda önemli bir davranış haline getirecek bir çocuk müzesi. Burada farklı farlı kombinasyonlar var. Farklı adalar var. Öğrencilerimiz burada en az 10 kişilik gruplar halinde belediyemizde çalışan parkta görevlendirdiğimiz 19 öğretmen tarafından gezdirilecek. Hafta sonları serbest gezi olacak çocuklar aileleriyle gezip bir park niteliğinde gezebilecekler. Hafta içinde okullarla, milli eğitimle beraber çalışılarak öğretmen eşliğinde gruplar halinde gezdireceğiz.

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'DÜNYANIN OLUŞUMU BÜYÜK PATLAMADAN İTİBAREN ÇOCUKLARA ANLATILACAK'

Öğretmenlerimiz o büyük patlamadan başlayarak yani dünyanın ilk oluşumundan , burada sırasıyla gezdirerek, dünyada ilk canlı oluşumu, dinozorlar devri, yaşam nasıl başladı, nasıl sona erdi. Nereden geçtik. Buzul dönemi, hayvanların sevgi çerçevesinde ilk yardım eğitimi. İnsanların ilk yardım eğitimi. Trafik eğitimleri, bilim adası ve fosil kazısı gibi deneyerek bunu yaşayarak öğrenecekler. Diğer tarafta örneğin teknolojinin doğadan nelerden esinlendiğini de bir helikopter maketi yanında da yusufçuk böceği ile doğadan ilhamını nereden almıştır diye örnek olarak görecekler. Bunun gibi örneklerle çocuklarımız burada gezerken dolaşırken, oynarken aynı zamanda yaparak yaşayarak doğayı doğanın teknolojiyle ilişkisini tanıyarak bu müzeden ayrılmış olacaklar."

'BALKANLARDAN ÇOCUKLAR GELECEK'

Hasan Ali Çocuk Müzesi'nin açılışı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü yapacaklarını belirten Gürkan, "Dünyanın örnek aldığı Finlandiya modelini ilk uygulayan ülke Türkiye'dir, Köy Enstitüleri modeliyle. Bunun mimarı da Hasan Ali Yücel'dir. Bu yüzden onun ismini vermeyi uygun gördük. Burada şunu hedefliyoruz, sadece burası Edirne'nin değil tüm bölgenin yani Trakya bölgesinin, Marmara bölgesinin ve çok iddialıyız, Balkanlardan da bir çok ailenin velinin gelip görmek istediği eğitim müzesi olacak. Evrensel bir eğitim müzesi olacak. Açılışta da Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Arnavutluk'tan öğrencilerimiz olacak. Yani burası daha açıldığı gün evrensel niteliğini kazanmış ve kapladığı alan itibariyle 12 bin metre karelik bir alanda yer alıyor müzemiz. Kapladığı alanla da Türkiye'nin, balkanların en büyük evrensel çocuk müzesi olacak" dedi.

Müzede doğadaki canlıların birer örneklerinin bulunduğunu söyleyen Gürkan, "Dinozorların fosilleri var. Çocuklarımız burada fosil kazısı yapacak. O fosil kazısı yaparken fosil parçalarını bulup ceplerine koyup hatıra için evlerine götürebilecekler" dedi.

Kaynak: DHA

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29 Ekim çocuk müzesi

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