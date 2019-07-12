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Balkon çöktü: 1 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 12.07.2019 11:51 | Son Güncelleme

KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, oturduğu balkonun çökmesiyle yaralanan Meliha Çıtak, hastanede tedaviye alındı.

Balkon çöktü: 1 yaralı

Ercan BUBER/KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'nin Karamürsel ilçesinde, oturduğu balkonun çökmesiyle yaralanan Meliha Çıtak, hastanede tedaviye alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde ilçeye bağlı 4 Temmuz Mahallesi'nde meydana geldi. Meliha Çıtak, birinci kattaki evinin balkonunda otururken, bir anda çökme meydana geldi. Meliha Çıtak, çöken balkonla birlikte düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Çıtak, ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Meliha Çıtak'ın tedavisi sürerken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Balkon çöktü: 1 yaralıBalkon çöktü: 1 yaralıBalkon çöktü: 1 yaralıBalkon çöktü: 1 yaralı

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