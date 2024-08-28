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Balkon çöktü herkes apartmanı terk etti bir o kaldı: "Benim umurumda bile değil, ortalık sakinleşti güzel oldu"

28.08.2024 18:39
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İstanbul’daki riskli yapı stoğunu gündeme getirecek bir başka olay Kartal’da yaşandı. Dört katlı bir apartmanın en üstündeki dairenin balkonu çöktü. Apartmanda yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Ancak giriş kat sakini çıkmayı reddetti, hatta apartmanda tek başına kalmaktan mutlu olduğunu söyledi.

Balkon çöktü herkes apartmanı terk etti bir o kaldı: "Benim umurumda bile değil, ortalık sakinleşti güzel oldu"

İstanbul Kartal’daki Petroliş Mahallesi’nde bulunan dört katlı apartmanın, en üstündeki dairenin balkonu gece saatlerinde çöktü. Apartmanda yaşayanlar deprem korkusuyla evlerinden çıkıp, geceyi dışarıda geçirdi.

Bölgeye gelen zabıta ve polis ekipleri çökme riskine karşı çevrede önlem alıp, bariyerlerle kapattı.

“BENİM UMURUMDA BİLE DEĞİL”

Ancak apartmanın giriş katında yaşayan Erol Altan isimli vatandaş evini terk etmeye gerek duymadı.

“Benim umrumda bile değil... Daha da güzel oldu ben sana söyleyeyim. Ortalık sakinleşti.” diyen Altan, “Sabahleyin işe gidenler vardı. Çok gürültü yapıyorlardı. Şimdi gürültü yapmıyorlar.” ifadelerini kullandı.

"BEN BÖYLE ŞEYLERDEN PEK KORKMAM"

Balkonun çöktüğü anları anlatan Altan, “Biz burada oturuyorduk. Bir gürültü oldu. Balkon çökmüş haberimiz olmadı. Ben korkmadım. Korkan komşularım oldu. Ben böyle şeylerden pek korkmam.” diye konuştu.

Balkonu çöken apartmanda yaşayan Altan, ekiplerin teklifine rağmen evinden ayrılmadı.

Bina hakkında uzmanların yapacağı incelemeler sonucunda onarım ya da yıkım kararı verilecek.

(İHA)
Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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İstanbul
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