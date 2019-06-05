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Balkon demirinin korkuluklarına başı sıkışan çocuk kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.06.2019 20:12 | Son Güncelleme

ADIYAMAN'da, balkonda oyun oynarken başı korkuluklara sıkışan 5 yaşındaki Muhammet Salih Ergün, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Balkon demirinin korkuluklarına başı sıkışan çocuk kurtarıldı

Mahir ALAN/ADIYAMAN, (DHA)- ADIYAMAN'da, balkonda oyun oynarken başı korkuluklara sıkışan 5 yaşındaki Muhammet Salih Ergün, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Siteler Mahallesi'nde meydana geldi. Oktay Ergün'e ait tek katlı evin balkonunda oyun oynayan küçük Muhammet'in başı korkuluklara sıkıştı. Küçük çocuğun çığlıklarını duyan yakınların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından 30 dakika süren çalışmanın ardından Ergün, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yakınları Ergün'ü kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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Balkon demirinin korkuluklarına başı sıkışan çocuk kurtarıldıBalkon demirinin korkuluklarına başı sıkışan çocuk kurtarıldıBalkon demirinin korkuluklarına başı sıkışan çocuk kurtarıldı

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