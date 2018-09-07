HABER

Balkon düşüp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 11:33 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'da 3'üncü kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybedip düşen Zülfikar Tekdemir (42), yaşamını yitirdi.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA'da 3'üncü kattaki dairenin balkonundan dengesini kaybedip düşen Zülfikar Tekdemir (42), yaşamını yitirdi.
Olay, dün akşam saatlerinde Diphisar Mahallesi'nde, meydana geldi. Zülfikar Tekdemir, oturduğu binanın 3'üncü katındaki evinde, balkondayken dengesini kaybedip düştü. Ağır yaralanan Tekdemir, yakınlarının çağırdığı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Tekdemir, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.
Tekdemir'in cesedi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

PARTNERHamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?Hamilelik cinsel isteği nasıl etkiler?
Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildiKocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi
Çoban Ahmet, ikinci 'İnsansı Taşlar Müzesi' hazırlığındaÇoban Ahmet, ikinci 'İnsansı Taşlar Müzesi' hazırlığında
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Hatice canlı yayında frikik verince stüdyoyu terk etti

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

Ahmet Hakan'dan sert sözler: Zıkkımın kökünü mü yiyeceğiz?

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

İstanbul adaylığı için çarpıcı sözler! "Herkesin aşina olduğu bir iş kadını..."

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

FETÖ'cülerin gizli toplantısına polis baskını

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Galatasaray Sinem Ataş'ı transfer etti

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Erdoğan açıkladı! İşte ABD'nin FETÖ'ye ödediği para

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Masaj salonunda basıldılar! Şok detaylar

Köpek havlaması mahalleli ile inşaat işçilerini birbirine düşürdü

Köpek havlaması mahalleli ile inşaat işçilerini birbirine düşürdü

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

5 yaşındaki Eren, tatil köyünün havuzunda boğuldu

Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti

Sokak artasında bıçaklı saldırıya uğrayan bakkal hayatını kaybetti

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

Otobüsün mazotu bitti, yolculardan mazot parası istediler

İğrenç! İşte engelli kıza cinsel istismar davasında istenen cezalar!

İğrenç! İşte engelli kıza cinsel istismar davasında istenen cezalar!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.