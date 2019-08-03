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Balkon kenarındaki kumru ve yavrularını kepçeyle besliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2019 09:51 | Son Güncelleme

İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emre Topal, 8'inci kattaki evlerinin balkonunun kenarına yuva yapan kumru ve dünyaya getirdiği 2 yavrusunu, kepçe yardımıyla su ve ekmek vererek, besliyor.

Balkon kenarındaki kumru ve yavrularını kepçeyle besliyor

Faruk ÇARK / TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde, 16 yaşındaki lise öğrencisi Emre Topal, 8'inci kattaki evlerinin balkonunun kenarına yuva yapan kumru ve dünyaya getirdiği 2 yavrusunu, kepçe yardımıyla su ve ekmek vererek, besliyor.
Torbalı Mahallesi Fulya 2 Sitesi'ndeki bir apartmanın 8'inci katındaki balkonun kenarına bir kumru yuva yapıp, 2 yumurta bıraktı. Evlerinin balkonundaki yumurtaların üzerinde yatan kumruyu geçen hafta fark eden lise öğrencisi Emre Topal, bir süre izledi. Anne kumrunun sıcak havada güç şartlarda bulduğu yiyecekler ile yavrularını beslemeye çalıştığını fark eden Topal, ilk iş olarak yuvanın yakınına kavanoz kapağı bıraktı. Ardından da kepçe yardımı ile kavanoz kapağına su koyarak, anne ve yavru kumruların su ihtiyacını çözdü. Ayrıca, yuvanın yakınına ekmek parçaları bırakıp, beslenmelerini sağladı.
Sıcak hava nedeniyle zor anlar yaşayan anne kumru ve yavruları için her gün su takviyesi yaptığını belirten Topal, "Yavrularının yumurtadan çıkmasıyla birlikte günde 3- 4 sefer yuvayı kontrol etmeye başladım. Yuvanın bulunduğu yere yetişmekte güç oluyor. Bu nedenle yemek kepçesi kullanıyorum. Yavruların yaşaması için ne gerekiyorsa yapıp, anne kumruya destek vereceğim. Yavrular yuvadan uçana kadar ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.
Topal, bu örnek davranışı nedeniyle komşuları tarafından da takdir görüyor.

FOTOĞRAF

Balkon kenarındaki kumru ve yavrularını kepçeyle besliyorBalkon kenarındaki kumru ve yavrularını kepçeyle besliyorBalkon kenarındaki kumru ve yavrularını kepçeyle besliyorBalkon kenarındaki kumru ve yavrularını kepçeyle besliyor

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