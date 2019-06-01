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Balkona hava almaya çıkan adam önce asılı kaldı sonra düştü

YAŞAM HABERLERİ  | 01.06.2019 10:20 | Son Güncelleme

Rusya’da evinin balkonuna hava almaya çıkan adam dengesini kaybedince önce parmaklıklara takıldı ardından 6’ncı kattan aşağıya düştü.Rusya’nın Krasnoyarsk Krayı’nda bulunan Kansk şehrinde bir adam balkonuna hava almaya çıktı.

Rusya’da evinin balkonuna hava almaya çıkan adam dengesini kaybedince önce parmaklıklara takıldı ardından 6’ncı kattan aşağıya düştü.
Rusya’nın Krasnoyarsk Krayı’nda bulunan Kansk şehrinde bir adam balkonuna hava almaya çıktı. Evi 6’ncı katta bulunan adam balkonunda hava aldığı sırada demir korumalığa oturdu. Bu sırada dengesini kaybeden adam düşme tehlikesi geçirdi. Elleriyle balkon demirini tutan adam bağırarak evin içerisindeki karısını çağırdı. Karısı balkona çıkarak eşine yardım etmeye çalıştı. Adam ise kendi yöntemiyle kurtulacağını söyleyerek eşinin yardımını geri çevirdi. Adamın bu planı ise faciayla sonuçlandı.

6’ncı kattan aşağıya düştü
Balkonda asılı kalan adam eşinin yardımını geri çevirerek alt kat komşusunun balkonuna atlayacağını söyledi. Bacaklarıyla alt kattaki balkona yönelmek için hızlanmaya çalışan adamın planı işe yaramadı. Adam 6’ncı kattan aşağıya sert bir şekilde düştü. Bu anları ise mahallede olayları izleyen komşuları cep telefonuyla çekti. Adamın hastaneye kaldırıldığı fakat düşmenin etkisiyle hayatını kaybettiği öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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