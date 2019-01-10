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Balkona tırmanırken düştü, ayağına korkuluk demiri saplandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 18:09 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken kayıp düşen inşaat işçisi Fehmi Çeviren'in (35) sağ ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı.

Balkona tırmanırken düştü, ayağına korkuluk demiri saplandı

Doğan ÇİZMECİ-Tuncel YILMAZ/TURGUTLU (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Turgutlu ilçesinde, anahtarını içeride unuttuğu ikinci kattaki evine balkondan girmek isterken kayıp düşen inşaat işçisi Fehmi Çeviren'in (35) sağ ayağına, bahçe duvarının korkuluk demiri saplandı. Ayağındaki demirle hastaneye götürülen Çeviren, tedaviye alındı.
Olay, bugün saat 15.00 sıralarında, Mustafa Kemal Mahallesi 2'nci Çam Sokak 79 numaradaki binada meydana geldi. Anahtarını içeride unutunca evine balkondan girmeye çalışan, evli ve 3 çocuk babası Fehmi Çeviren, birinci katta oturan akrabalarının balkonundan ikinci kattaki dairesine tırmanmaya çalıştı. Ancak dengesini yitiren Çeviren, evin bahçe duvarındaki korkulukların üzerine düştü. Korkuluk demiri, Fehmi Çeviren'in sağ ayağına saplandı. Acı içindeki Çeviren'i görenler, durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen AKS 110 ekipleri, ayağına korkuluk demiri saplanan Çeviren'i kurtarmak için çalışma yaptı. Demir kesme makasıyla ayağa saplanan demir, korkuluklardan ayrıldı.
Fehmi Çeviren, ağına saplı demirle birlikte, ambulansla, Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan operasyonla demir çıkarıldı. Hayati tehlikesi bulunmayan Çeviren'in tedavisinin sürdüğü bildirildi.

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Balkona tırmanırken düştü, ayağına korkuluk demiri saplandıBalkona tırmanırken düştü, ayağına korkuluk demiri saplandıBalkona tırmanırken düştü, ayağına korkuluk demiri saplandıBalkona tırmanırken düştü, ayağına korkuluk demiri saplandı

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