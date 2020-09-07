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Balkona tüfekle ateş açıldı: 1’i ağır 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2020 15:47 | Son Güncelleme

Samsun’da otomobilden bir evin balkonuna av tüfeğiyle açılan ateş sonucu balkonda bulunan 3 kişi yaralandı.Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Soğucak Mahallesi’nde meydana geldi.

Samsun’da otomobilden bir evin balkonuna av tüfeğiyle açılan ateş sonucu balkonda bulunan 3 kişi yaralandı.
Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Soğucak Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir otomobilden evin balkonunda oturanların üzerine doğru pompalı tüfekle saldırı yapıldı. Düzenlenen saldırıda A.A.(46), C.A.(15) ve N.A.(41) yaralandı. Yaralılar, 112 ekipleri tarafından ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan A.A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Jandarma ekipleri, ateş edilen araçta bulundukları iddia edilen E.A.(42), O.A.(46), C.A.(42), R.A.(22) ve A.A.’yı (36) gözaltına aldı. İfadeleri alınan 5 kişi savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

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