Balkonda akıma kapılan Yasemin'in kollarına ayağından deri nakli yapıldı

Dinçer AKBİR- Alişan KOYUNCU/DERİNCE (Kocaeli), (DHA)- AYDIN'da yüksek gerilim hattından gelen akıma kapılarak vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan ve ayağından kollarına deri nakli yapılan Yasemin Yapar'ın (12) durumu iyiye gidiyor.

Geçen 11 Ekim'de evinin balkonunda oynarken elindeki sopanın evin üzerindeki yüksek gerilim hattına değmesi sonucu akıma kapılarak yaralanan Yasemin Yapar'ın tedavisi Kocaeli'nin Derince ilçesinde bulunan Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde devam ediyor. Ayağından kollarına deri nakli yapılan Yasemin Yapar'ın, tedaviye olumlu cevap verdiği ve yakında yoğun bakımdan çıkarılarak normal odaya alınacağı öğrenildi.

Kızını kurtarmak için çıplak elle müdahalede bulunan ve elleri yanan anne Hatice Yapar da Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Ünitesi'nde gördüğü tedavi sonrası sağlığına kavuştu, zaman zaman hastaneye gelerek kontrollerini yaptırılyor.

Olay anını anlatan anne Hatice Yapar, "Çocuk evin balkonunda oynuyordu. Elinde metal paspas sapı vardı ama ucunda paspas yoktu Allah'a şükür. Islak olsaydı ölebilirdi. Evin üzerinden yüksek gerilim hattı geçiyormuş. Bizim haberimiz yoktu. O sırada çocuk paspas sapıyla oynarken bir ucu o hatta değiyor. Teller eve o kadar yakın düşünün. Oradan kızımı elektrik çarptı. Şehrin elektriği gitti. Kızımı ben söndürdüm. O sırada ellerim yandı hatta" dedi.

Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ambulans ile sevk edildiklerini belirten anne Yapar, "Gittiğimiz acildeki doktorumuz bizi buraya sevk etti. Buradan memnunuz. Personel çok iyi davranıyor. Kızımın durumu da iyiye gidiyor. Sadece yatmaktan biraz sıkıldı. Sırtının yandığını söylüyor. Sırtında da yanıklar var çünkü. Dün öğlene doğru deri nakli yapıldı. Şimdi kendisini toparlıyor" dedi.