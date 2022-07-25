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Balkonda çıplak halde mastürbasyon yapıp video çekti, savunması şoke etti! 'Sevgilime atmak için...'

25.07.2022 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Diyarbakır'da meydana gelen iğrenç olay 'bu kadar da olmaz' dedirtti. S.Ç. isimli bir şahıs, 6 katlı binanın 3’üncü katındaki evinin balkonunda çıplak halde mastürbasyon yaptı. Kendini tatmin ettiği anları videoya çeken S.Ç., çevredekilerin şikayeti üzerine gözaltına alındı. İfadesinde videoyu sevgilisine atmak için çektiğini söyleyen S.Ç., ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklandı. İşte iğrenç olayın detayları!

Balkonda çıplak halde mastürbasyon yapıp video çekti, savunması şoke etti! 'Sevgilime atmak için...'

Mide bulandıran mastürbasyon olayı, dün Yenişehir ilçesi Şehitlik Mahallesi’nde meydana geldi. 6 katlı apartmanın 3’üncü katında oturan S.Ç., çıplak halde balkona çıktı. Burada kendini tatmin ettiği video çeken S.Ç.’yi görenler uyardı. Uyarılara aldırış etmeyen S.Ç., video çekmeye devam etti. Bunun üzerine mahalleli kadınlar polise ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipleri gören S.Ç., giyinerek aşağı indi. Polis, şikayet üzerine S.Ç.’yi gözaltına aldı.

İfadesinde videoyu sevgilisine atmak için çektiğini söyleyen S.Ç., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi mahkemece ‘cinsel saldırı’ suçundan tutuklanarak cezaevine götürüldü.

(DHA)

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Diyarbakır
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