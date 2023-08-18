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Balkonda çıplak halde twerk yaptı! İstanbul'da akılalmaz görüntüler... O anlar saniye saniye kaydedildi, sosyal medyada gündem oldu

18.08.2023 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu! O görüntülerde bir kadının çıplak halde balkonda twerk yaptığı anlar yer aldı.

Daha önce bir şahsın çatıda çırılçıplak güneşlenmesinin ardından bu kez de bir evin balkonunda kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem yarattı.

BALKONDA ÇIPLAK HALDE TWERK

İstanbul, Avcılar'da bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntüler akıllara durgunluk verdi. Söz konusu görüntülerde çıplak halde balkonda bulunan kadının balkonun korkuluklarına çıkıp twerk yaptığı görüldü. O anlar saniye saniye bir kişi tarafından kaydedildi.

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Binanın en üst katındaki bir dairede kaydedildiği görülen videonun sonunda çıplak haldeki kadının twerk hareketinin ardından korkuluklardan inerek içeriye girdiği görüldü.

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İstanbul Twerk

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