Balkonda elektrik akımına kapılan çocuk ağır yaralandı

Erhan GÖĞEM/KIRIKKALE, (DHA) - KIRIKKALE'de, evin balkonunun yakınından geçen yüksek gerilim hattına elindeki kablonun temas etmesi sonucu elektrik akımına kapılan Umut Koçoğlu (10), ağır yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde, Gündoğdu Mahallesi Kanuni Bulvarı'nda meydana geldi. Apartmanın 4'üncü katındaki evin balkonunda oyun oynayan Umut Koçoğlu, elindeki kablonun yüksek gerilim hattına temas etmesi sonucu elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Koçoğlu, aile fertlerinin ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ambulansla Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Umut Koçoğlu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
FOTOĞRAFLI
Kılıçdaroğlu'ndan 30 Ağustos resepsiyonu menüsü için ağır eleştiri: Ayranı yok içmeye...
Kırıkkale'de korkunç olay! Elektrik akımına kapıldı
PKK'nın şehir yapılanmasına yönelik operasyon: Çok sayıda gözaltı var
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tiyatro sahnesindeki fotoğrafı!
Sudan'da yolcu uçağı düştü! Çok sayıda ölü var
Son dakika! İran’ın ruhani lideri Ayetullah Ali Hamaney'den korkutan uyarı: Düşmanları korkutmak için gücünüzü artırın
Antalya'da düğüne haciz memuru şoku... Damat: Cebimdeki bütün para bu!
Yerel seçim sonuçları için İstanbul ve Ankara için bomba iddia
Bakan Selçuk'tan dikkat çeken mesajlar: Kıyameti koparmamız lazım
Okuyucu Yorumları 0 yorum