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Balkonda iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.01.2019 17:52 | Son Güncelleme

ORDU'da evindeki balkonda özel iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren B.Ö.

Balkonda iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

Nedim KOVAN/ORDU,(DHA)- ORDU'da evindeki balkonda özel iklimlendirme sistemi kurarak Hint keneviri yetiştiren B.Ö. polis tarafından gözaltanı alındı. Evinde yapılan aramada 450 gram esrar, bir adet ruhsatsız tabanca ele geçirilen B.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ordu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Altınordu ilçesindeki bir evin içerisindeki balkona kurulan özel donanımlı alanda Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine eve operasyon düzenlendi. Polisler baskın yaptığıkları evde uyuşturucu yetiştirmek için kurulan özel sistemle ile karşılaştı. Kenevirin yetiştirilmesi için gerekli teçhizatlarla donatılan ve dışarıdan görünmemesi için camlarına karartma yapılan balkonda; sulama, iklimlendirme ve havlandırma sistemi oluşturulduğu tespit edildi.
Projektör ışığın da yer aldığı balkonda, yapılan aramada, ısı yalıtım sistemli 2 adet bitki yetiştirme kabini, yetişmiş halde birçok Hint keneviri bitkisi, 450 gram esrar, 1 adet 9 mm çapında ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait 100 mermi ele geçirilirken, olayla ilgili de B.Ö., gözaltına alındı. Şüpheli sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Balkonda iklimlendirme sistemiyle Hint keneviri yetiştiren şüpheli tutuklandı

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