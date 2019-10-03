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Balkonda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 07:57 | Son Güncelleme

ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç.

Balkonda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda yaralandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da evinin balkonunda kahve içen Ferhat Ç. (16), hafif ticari araçtan kimliği belirsiz kişilerin av tüfeğiyle açtığı ateşte, ağır yaralandı.
Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Dağlıoğlu Mahallesi Ahmet Cevdet Yağ Caddesi'nde meydana geldi. Hafif ticari araçla gelen kişiler, bir eve av tüfeğiyle 3 el ateş etti. Bu sırada evin balkonunda kahve içen Ferhat Ç., yüzü, boynu ve göğsüne isabet eden saçmalarla ağır yaralandı. Saldırganlar, araçla hızla olay yerinden uzaklaştı.
Yakınları tarafından aynı mahallede bulunan bir özel hastaneye götürülen Ferhat Ç, buradaki müdahalenin ardından ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda şüphelilerin eşkallerini belirleyen polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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Balkonda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda yaralandıBalkonda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda yaralandıBalkonda kahve içen çocuk, silahlı saldırıda yaralandı

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