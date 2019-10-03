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Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2019 04:44 | Son Güncelleme

Adana’da evinin balkonunda oturan 16 yaşındaki F.K.

Adana’da evinin balkonunda oturan 16 yaşındaki F.K. kahve içtiği sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucunda ağır yaralandı.
Olay, saat 03.00 sıralarında Seyhan İlçesi Gülbahçesi Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirlenemeyen kişiler av tüfeğiyle 16 yaşındaki F.Ç.’in oturduğu eve 3 el ateş açtı. Bu sırada balkonda kahve içtiği öğrenilen F.Ç. aldığı saçma yaraları nedeniyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.
F.Ç yakınları tarafından özel bir hastaneye kaldırılırken buradaki ilk müdahalenin ardından Adana Şehir Hastanesine sevk edildi.
Özel Harekat polisi güvenlik önlemi aldı
Terör olayların yoğun yaşandığı bir mahalle olmasından dolayı, olası bir saldırıya karşı özel harekat timleri ve terörle mücadele polisleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Olay yeri inceleme polisleri, av tüfeğine ait 3 adet boş kartuş buldu.
Polis olayı gerçekleştiren şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı

Balkonda kahve içtiği sırada silahlı saldırıya uğrayan genç ağır yaralandı
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